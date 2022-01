GFVip, Alessandro Basciano fa un fioretto: una preghiera ogni sera prima di dormire con Sophie Dopo la richiesta negata di incontrare un prete nella casa, Basciano fa un fioretto per sciogliere il giuramento sul figlio e dormire senza colpe con Sophie. Niente alcol e una preghiera ogni sera prima di dormire.

A cura di Giulia Turco

Alessandro Basciano fa un fioretto nella casa del Grande Fratello Vip pur di poter dormire con Sophie senza sensi di colpa. Dopo la richiesta negata da parte di Signorini di incontrare un prete nella casa per potersi liberare dal peso che lo affligge, Basciano ha deciso di pagare pegno a modo suo, imponendosi di non bere alcol per una settimana e di recitare una preghiera ogni sera insieme alla Codegoni prima di stringersi a lei sotto le coperte.

Il fioretto per sciogliere il giuramento sul figlio

Tutto è iniziato con un litigio nato con Sophie la settimana precedente. Il loro rapporto vive di alti e bassi e dopo l'ennesimo litigio sembrava essere sul punto di crollare tanto che Basciano ha giurato su suo figlio che non avrebbe più dormito nello stesso letto con lei. La litigata però si è risolta nel giro di poco e Basciano è presto tornato sui suoi passi con Sophie. A quel punto però il concorrente ha reputato necessario sciogliere il giuramento sul figlio: “Vorrei parlare con un prete. Basta anche un colloquio via voce che mi faccia sentire libero. Mi hanno detto che non c’è mai stata in tutte le edizioni una cosa così, però mi farebbe stare meglio”.

Signorini nega a Basciano l’incontro con un prete

“Purtroppo finché non c’è il prete non possiamo dormire insieme”, aveva spiegato Sophie. Una situazione che l’ex tronista di Uomini e Donne sperava di poter sbloccare in puntata grazie all’aiuto di Signorini. Né il conduttore né gli autori tuttavia hanno assecondato la richiesta di Basciano. “Ma ti pare che ora ti posso mandare un prete al GF? Vorrà dire che non dormirai più con Sophie!”. Così il concorrente ha deciso di fare da sé e Sophie lo ha seguito assecondandolo nel fioretto per solidarietà. "Per una settimana eviteremo alcol e schifezze. Io in realtà lo faccio per detox, però per solidarietà verso il mio amore, mi unisco a lui!".