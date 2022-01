Perché Alessandro Basciano ha chiesto di incontrare subito un prete al GF Vip Non era mai successo che un concorrente del Grande Fratello Vip chiedesse agli autori di incontrare subito un sacerdote. Ecco perché Alessandro Basciano ha fatto questa richiesta.

A cura di Daniela Seclì

Nella casa del Grande Fratello Vip, non solo triangoli amorosi e liti in cucina, ma anche problemi spirituali. Ne sa qualcosa Alessandro Basciano, che sta vivendo un momento di profonda crisi, legato indirettamente al suo rapporto con Sophie Codegoni. L'ex tentatore ha fatto un giuramento che ora sente di non poter più rispettare. Per questo, ha chiesto agli autori di poter parlare con un sacerdote.

Il giuramento che tormenta Alessandro Basciano

Alessandro Basciano continua a vivere alti e bassi nel rapporto con Sophie Codegoni. Un giorno le fa la proposta di fidanzamento, una manciata di ore dopo la etichetta come "sfigata" e dice di non voler più avere a che fare con lei. In una delle ultime liti, il gieffino è sembrato più convinto che mai a tagliare i ponti con l'ex tronista di Uomini e Donne. Alessandro ha giurato su suo figlio che non avrebbe più dormito con Sophie. In queste ore, però, hanno fatto pace e sono più uniti che mai. Così, Basciano ha pensato bene di chiedere agli autori di essere messo in contatto con un prete per capire come procedere per sciogliere il giuramento.

È la prima volta che un concorrente chiede di incontrare un prete

Alessandro Basciano ha confidato a Sophie Codegoni: "Nelle richieste ho messo un prete". Poi ne ha parlato anche con Giucas Casella e Manila Nazzaro:

“Vorrei parlare con un prete. Che ci vuole, ci sarà un sacerdote qui vicino no? Penso che possano farmi parlare con uno di loro che mi aiuti. Basta anche un colloquio via voce che mi faccia sentire libero. Mi hanno detto che non c’è mai stata in tutte le edizioni una cosa così, però mi farebbe stare meglio".

Giucas Casella lo ha rassicurato: "Ma non ti fare questi problemi". Manila Nazzaro, invece, ha replicato con ironia: "Stiamo a Roma, c'è il Vaticano, forse passa pure il Papa. Secondo me il Grande Fratello e Alfonso Signorini possono chiedere al Papa…scusaci se ridiamo". Infine, Sophie Codegoni – spiazzata – ha confidato a Lulù Hailé Selassié: "Purtroppo finché non c'è il prete, noi non possiamo dormire insieme".