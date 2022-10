GF Vip, Daniele Del Moro minaccia di uscire dopo la lite con Signorini: “Non faccio il pagliaccio” Il concorrente si sfoga con Antonino Spinalbese dopo la discussione con il conduttore e Sonia Bruganelli, che gli hanno contestato di essere poco partecipativo in casa.

A cura di Andrea Parrella

Un duro sfogo, quello di Daniele Del Moro, avvenuto al Grande Fratello Vip nella notte, dopola discussione con Alfonso Signorini. Il concorrente, che era stato di fatto rimproverato dal conduttore e dall'opinionista Sonia Bruganelli per il suo approccio distaccato e poco partecipativo alle vicende della casa.

Lo sfogo di Del Moro

Dopo la fine della puntata, l’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogato con Antonino Spinalbese, minacciando di abbandonare a breve il reality: “Non credo che vi farò compagnia ancora per molto perché non voglio fare il pagliaccio. Mi sono rotto il c*zzo. Non mostrano mai quello che dico perché fanno vedere solo le cag***. Non voglio creare dinamiche inutili per fare show”. Dopo Marco Bellavia e Sara Manfuso, quello di Del Moro potrebbe essere un nuovo abbandono, con Signorini che sicuramente interpellerà nuovamente il ragazzo nella prossima puntata per avere un chiarimento.

Cos'è successo in puntata

L'ex concorrente anche del Grande Fratello 16, il quale aveva anche avuto un flirt con la vincitrice di quell’edizione, ovvero Martina Nasoni, si è lasciato andare a uno sfogo dopo aver sentito la moglie di Bonolis dirgli di lasciare la casa: “Io non penso che non mi espongo, ma se creare delle dinamiche vuol dire far star male Elenoire o dare un limone con Nikita non mi va bene”. A quel punto Signorini ha precisato: