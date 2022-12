GF Vip, Daniele Dal Moro a Edoardo Donnamaria: “Stare con Antonella Fiordelisi ti ha rincogli***to” I tentativi di Edoardo Donnamaria di difendere la fidanzata Antonella Fiordelisi dopo la lite con Dal Moro, hanno spinto il volto di Forum a discutere con l’amico. Il commento di Daniele: “Stare con lei ti ha rincogli***to”.

A cura di Stefania Rocco

Il tentativo di Edoardo Donnamaria di difendere Antonella Fiordelisi durante la lite con Daniele Dal Moro ha fatto guadagnare al volto di Forum la dura condanna dell’amico. Poche ore fa, nella Casa del Grande Fratello Vip, un commento della influencer ha fatto nascere una lite nella Casa. Antonella, a metà tra il serio e lo scherzoso, aveva invitato il pubblico a votare per l’uscita di Daniele. “Così libera due ante dell’armadio che prenderò io”, aveva detto Fiordelisi. Quel commento ha infastidito Daniele e Attilio Romita che si sono duramente scagliati contro Antonella.

Edoardo difende Antonella e litiga con Daniele Dal Moro

Poco più tardi, quando gli animi si sono placati, Edoardo ha deciso di affrontare Daniele per tirare acqua al suo mulino e difendere la fidanzata. “Se io avessi detto ‘Non vedo l’ora che esca Daniele così mi libera l’anta’, avrebbe un peso. Se lo dice Antonella, questa che dice tutto il giorno queste stron***…è una stron***, dai”, ha detto il volto di Forum, tra l’altro commettendo una gaffe nei confronti della compagna alla quale, tra le righe, ha attribuito giudizi privi di consistenza. Ma la reazione di Daniele non è stata di comprensione: "Però tu capisci che non è che se tu dici una stron***, se sei fatto così sei autorizzato a dirle. Che ragionamento è? Perché lei è fatta così. Allora io ti mando a fanc*** perché tanto sono fatto così e lo faccio ogni tre secondi. L’essere fatto così non è una giustificazione. Io penso che tu a stare con lei sei diventato rinco**nito, te lo dico”.

Il presunto cambiamento di Edoardo Donnamaria

Sono diversi gli inquilini nella Casa che hanno notato, e fatto notare, a Edoardo un certo cambiamento determinato, probabilmente, dal suo rapporto con Antonella Fiordelisi. Quel legame complicato che ha indotto l’influencer ad allontanare più volte il compagno senza motivo non ha fatto scattare alcun alert nella testa di Donnamaria, che continua a difendere la fidanzata anche di fronte alle uscite meno piacevoli.