Antonella Fiordelisi litiga con Daniele Dal Moro: “Pesante e inetto”, Attilio Romita si infuria Ancora tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi ha avuto uno scontro con Daniele Dal Moro e Attilio Romita.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Continuano le liti nella casa del Grande Fratello Vip. Ormai basta poco per innescare la miccia dello scontro. Daniele Dal Moro ha avuto un'accesa discussione con Antonella Fiordelisi, la quale era convinta che lui occupasse troppo spazio nell'armadio comune. Quando la donna ha detto: "Speriamo che Daniele esca", Attilio Romita non ci ha visto più ed è intervenuto per difendere l'amico. Ma andiamo con ordine.

Scontro tra Daniele Dal Moro e Antonella Fiordelisi

Daniele Dal Moro, davanti all'augurio di Antonella Fiordelisi che lui possa perdere la sfida al televoto con Charlie Gnocchi, ha replicato: "Mi cag*i il ca*zo tutti i giorni, mi urli nelle orecchie. Sono io il primo felice se me ne vado. Dovrei apprezzare la tua sincerità? Ma se l'unica volta che hai detto una cosa su di me, hai detto una stron*ata, è meglio che stai zitta". Antonella ha accusato Daniele Dal Moro di essere "troppo pesante" e lui di rimando:

Sentirsi dire pesante da te, che sei la regina della pesantezza. Lo pensa anche il tuo ragazzo che sei pesante, figurati cosa pensano gli altri. Io non voglio litigare, ma cag*i il caz*o in una maniera che anche un angelo si romperebbe i cog*ioni.

Daniele Dal Moro ha anche accusato Antonella Fiordelisi di fare polemica perché è l'unica cosa che saprebbe fare. E lei: "Non è che perché sei il principino devi avere tre ante. Principino, pesante e inetto pure". Ma Daniele Dal Moro ha fatto spallucce: "Non discutere mai con una persona ignorante perché ti porta al suo livello".

Attilio Romita furioso, difende Daniele Dal Moro

Attilio Romita è sbottato: "Antonella ti posso fare una richiesta personale? Non devi dire mai più "Daniele Dal Moro è una mer*a". Non esprimerti in questi termini". Fiordelisi ha assicurato di non avere mai pronunciato questa frase: "Non ti devi permettere di dire che io ho detto cose che non sono vere, che sono nella tua testolina e te le sei sognate. Ho detto che spero che esca così abbiamo tre ante libere. Forse Attilio tu ti senti toccato perché anche tu hai quasi tre ante". La risposta di Attilio non si è fatta attendere: "Ti devo mandare a fanc*lo subito o aspetto domani mattina". La posizione di Attilio è stata chiara: