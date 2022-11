GF Vip, Attilio Romita a Charlie: “C’è stato un bacio tra Micol Incorvaia e Giaele De Donà” Attilio Romita ha raccontato a Charlie Gnocchi cosa sarebbe successo tra Giele De Donà e Micol Incorvaia nella Casa del GF Vip: “Il bacio più lungo del mondo, ci ha provato con lei, l’ha toccata”. Tra le due Vip, stando alle rivelazioni, l’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

A cura di Gaia Martino

Nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe nascere una nuova ship. Micol Incorvaia e Giaele De Donà sin dal loro primo incontro tra le mura di Cinecittà hanno stretto un forte legame: l'amicizia però potrebbe trasformarsi in qualcosa di più stando a quanto circola sui social nelle ultime ore. Alcuni telespettatori hanno reso virale il video nel quale Attilio Romita e Charlie Gnocchi in cortile chiacchierano sulle due Vip: il giornalista avrebbe svelato che tra loro ci sarebbe stato anche un bacio.

Le parole di Attilio e Charlie su Micol e Giaele

Attilio Romita e Charlie Gnocchi questa mattina chiacchieravano riguardo l'organizzazione di un gioco da fare in Casa. Si parlava di far scambiare baci tra i Vip quando il giornalista ha svelato che tra Micol Incorvaia e Giaele De Donà ci sarebbe stato un lungo bacio sotto le coperte. Nel video che circola su Twitter è possibile ascoltare la rivelazione di Romita: "Il bacio più lungo del mondo dobbiamo mettere Giaele e Micol, lo sai che…? Lei (Giaele, ndr) lo ha confermato, Micol era rossina (imbarazzata, ndr). Ha detto "ieri ci ha provato con me", le ha messo le mani addosso, Micol a Giaele". "Il mondo gira così, ma perché dirlo? Secondo me è una buona dose di autocompiacimento, però…" è stato il commento dei due Vipponi.

In più, secondo alcuni utenti su Twitter, Antonella Fiordelisi questa mattina avrebbe raccontato di aver assistito a "movimenti strani" sotto le coperte del letto di Micol Incorvaia e Giaele De Donà. "Ha sentito rumori, c'è stato del tenero" si legge.

La gelosia di Micol Incorvaia dopo la visita di Taylor Mega

Micol Incorvaia e Giaele De Donà trascorrono la maggior parte del tempo insieme nella Casa di Cinecittà. I telespettatori pensavano si trattasse di un'amicizia, oggi su Twitter credono che stia nascendo qualcosa tra loro. Pochi giorni fa, dopo la visita di Taylor Mega, amica speciale di Giaele De Donà, la sorella di Clizia aveva mostrato qualche segno di gelosia. Temeva che se l'influencer fosse entrata a far parte del reality, Giaele l'avrebbe esclusa. "Poi mi sono tranquillizzata" ha ammesso alla sua amica, "Io non sento la competizione femminile, se è tua amica un motivo ci sarà".