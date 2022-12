Gf Vip, Antonino Spinalbese e il peso del fascino: “Spero entri qualcuna che mi rifiuti” Antonino Spinalbese, che nella casa del GF Vip ha mostrato una natura da latin lover, confessa che gli piacerebbe dovere faticare di più per conquistare una donna: “Spero che entri qualcuno che mi rifiuterà”.

A cura di Stefania Rocco

Antonino Spinalbese, latin lover ufficiale della Casa del Grande Fratello Vip, brama una donna che lo rifiuti. L’ex hair stylist, padre della secondogenita di Belén Ropdrigiuez, la piccola Luna Marì, ha apparentemente fatto strage di cuori nella Casa di Cinecittà. Prima il flirt con Ginevra Lamborghini (mai consumato, ma l’erediterà sta rientrando nella Casa e le cose potrebbero cambiare), poi il feeling con Giaele De Donà quindi la veloce storia d’amore con Oriana Marzoli, poi allontanata. Adesso, il Vippone spera di poter incontrare una donna che lo rifiuti.

Antonino Spinalbese spera nei nuovi ingressi al Gf Vip

Parlando di Oriana Marzoli, Antonino ha rivelato di essere dispiaciuto di averle arrecato dolore. “Non so se saranno rose, adesso non lo sono”, ha spiegato il concorrente, “Siccome non voglio far stare male l’altre parte, mi trovo a misurare le parole, proprio per non farla stare male. Guarda, vorrei essere io quello rifiutato. Spero che entri qualcuno che mi rifiuterà, così non ho ansie”.

Antonino ha ammesso l’attrazione per Oriana Marzoli

Spoinalbese ha quindi ammesso sinceramente che Oriana, almeno sotto il profilo fisico, non gli sarebbe indifferente: “Vedendola qui tutto il giorno…C’è sicuramente un’attrazione fisica, ma anche una sorta di dispiacere nel vederla che roncola, che mi osserva, che mi guarda”. Oriana ha fatto sapere di non essere ancora riuscita a superare la sua attrazione nei confronti di Antonino. Ma l’ingresso di Ginevra Lamborghini nella Casa potrebbe presto rimescolare le carte. O, forse, potrebbe dare ad Antonino esattamente quello che sta cercando. Solo una settimana fa, nel corso di un'intervista, Ginevra ha ammesso di considerare Antonino solo un amico e di stare ancora frequentando l'uomo che frequentava prima del suo ingresso nella Casa del Gf Vip a settembre.