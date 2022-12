GF Vip, Oriana e Antonino negano di avere fatto sesso nella Casa: “Solo baci e carezze” Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli hanno negato di avere fatto sesso nella Casa del Grande Fratello Vip. “Tra noi solo baci e carezze”, ha raccontato la venezuelana.

A cura di Stefania Rocco

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli non avrebbero fatto sesso nella Casa del Grande Fratello Vip. Lo dichiarano, e sembrano convinti, i diretti interessati nel corso della puntata in onda lunedì 5 dicembre. Il blocco dedicato al triangolo tra Oriana, Antonino e Ginevra Lamborghini è andato in onda in apertura di puntata. Alfonso Signorini, conduttore del reality, ha immediatamente lasciato intendere ai due di essere convinto che tra loro ci fosse stato qualcosa di concreto. “Nella Casa vi siete spinti a un certo livello. Ti senti un po’ usata?”, ha chiesto il padrone di casa alla venezuelana e Oriana ha negato: “Giuro che tra noi ci sono stati baci e carezze. Non oggi, parlo di giorni fa. Non è accaduto”. Una versione dei fatti confermata da Antonino: “A letto insieme? Ma a letto non accade solo quello”.

Oriana e il riavvicinamento con Antonino: “Ci siamo chiariti”

Oriana ha quindi spiegato il motivo del suo riavvicinamento ad Antonino: “Mi sono sentita male perché mio era sembrato che lui volesse dire che tra noi non era accaduto nulla e che mi ero fatta dei film”. Ha quindi aggiunto di avere compreso male, da qui il riavvicinamento. Marzoli, però, considererebbe quella storia chiusa: “Ho già trovato una strada, non voglio soffrire durante questo percorso”.

Orietta Berti: “Lei lo provoca col babydoll. Lui, poverino, che deve fare?”

C’è una frase spiacevole pronunciata da Orietta Berti per commentare l’atteggiamento di Oriana. “Lei è furba, va lì con il baby doll. Lo provoca un po’ e Antonino non è di ferro”, ha dichiarato, attribuendo ad Oriana una serie di tentativi di seduzione, senza però sottolineare il fatto che sia stato Spinalbese ad allontanarla in modo non troppo carino una volta approfondito, anche dal punto di vista fisico, il loro rapporto. Dello stesso avviso anche Sonia Bruganelli: “Perché far passare un uomo per approfittatore se è la donna che ci ritorna? È un fatto reciproco”.