Antonino Spinalbese e le avances hot di Oriana al GF Vip: “Le ho detto no per due notti” È diventato virale su Twitter il video di Antonino Spinalbese mentre racconta ad Alberto le voglie “hot” notturne di Oriana Marzoli. “Credimi, è impossibile dire di no, ma l’ho rifiutata per due notti, le dicevo “vai a letto ti prego”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonino Spinalbese avrebbe deciso di mettere un punto alla liason con Oriana Marzoli. Il concorrente del GF Vip dopo Ginevra e Giaele, sembrava essersi infatuato non poco dell'influencer venezuelana. Dopo la notte di passione, alla quale ha dato anche un voto, le cose però si sono ribaltate. L'ha accusata di aver peccato di sensibilità quando si parlava della piccola Luna Marì, poi di voler correre troppo nella loro relazione. Nelle ultime ore ha ammesso ad Alberto De Pisis di aver rifiutato alcune sue avances hard: "Le ho detto due volte no, credimi era impossibile".

La confessione di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese ieri sera si è confidato con Alberto De Pisis, rientrato in casa dopo essere stato in isolamento causa Covid. L'hair stylist si è lasciato andare a confessioni riguardo il suo privato con Oriana Marzoli, "Credimi Alberto, è impossibile dire di no. Io le ho detto di no per due volte, e poi cosa mi dice? Vorrei vedere voi" sono le parole chiaramente udibili dal video che circola su Twitter. Non tutte le frasi però le ha dette ad alta voce, alcune parole sono state sussurrate. Dal labiale del concorrente sembrerebbe chiaro il discorso a cui si riferiva: l'influencer venezuelana avrebbe fatto per due volte richieste hard sotto le coperte, ma lui le avrebbe entrambe rifiutate: "Anche…anche il cu*o, le ho detto "Vai a letto ti prego".

Antonino ha raccontato che, terminata la puntata nella quale chiese ad Oriana di andarci piano, finirono nel letto insieme, "Sarebbe stato impossibile il contrario" sono state le sue parole. "Io dicevo di fare le cose con calma, lei mi disse ok. Finita la puntata, credimi, che è stato impossibile non andare a dormire con lei. Nella mia vita ho avuto due o tre impossibilità, questa è una di quelle. Ho visto tanto, mi sono detto "Senti, non ho più voglia". Il giorno dopo ricominciammo, io la presi da parte e le spiegai che mi mancava mia figlia. Lei: "Ancora?"" ha continuato raccontando ad Alberto gli step della loro storia ormai sfumata. Il Vip che lo ha ascoltato però ha giustificato in diverse occasioni la Marzoli: "Non è stata aggressiva riguardo quell'"Ancora" sulla figlia, io l'ho visto", e poi ancora: “Se vuoi andare piano con Oriana non ci vai sotto le coperte, non ti scambi tutte quelle intimità, perchè io ero sveglio nel letto quella notte e ho sentito tutto”, le sue parole riportate da un utente su Twitter.

Le provocazioni a Oriana Marzoli

Antonino Spinalbese però ieri sera, dopo aver raccontato la vicenda tra lui e Oriana Marzoli, era sul divano con lei quando ha iniziato a provocarla. Avanti altri Vip ha dichiarato: "Sto notando che lei è più propensa a parlare la sera", "Non vorrei ci fossero doppi sensi" è stato il commento di Alberto. "Non so perché lo dici, non mi stuzzicare" .