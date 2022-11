Alberto De Pisis rientra al GF dopo il Covid: “Che belli che siete, mi siete mancati tutti” Alberto De Pisis rientra nella Casa del Grande Fratello Vip dopo una lunga quarantena a seguito della positività al Covid. I gieffini lo accolgono tra urla e abbracci di felicità.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alberto De Pisis è finalmente rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip dopo essere risultato positivo al Covid. Il gieffino, l'ultimo a negativizzarsi, può riprendere il gioco dopo quasi due settimane in isolamento. Al suo rientro i suoi compagni d'avventura lo hanno accolto con un caloroso abbraccio.

Il ritorno di Alberto in Casa

Il momento freezee non poteva mancare per immortalare tutti i gieffini, intenti chi a giocare a racchettoni in salotto, chi a cucinare, chi a sollazzarsi sul divano, come in uno dei tanti pomeriggi tutti uguali che caratterizzano le settimane nella casa più spiata d'Italia. Alberto, quindi, in completo silenzio, fa il suo ingresso e varca nuovamente la porta rossa, pronto a buttarsi nella mischia e a infiltrarsi nuovamente tra i suoi coinquilini. Tutti immobili, quindi, assistono al suo passaggio e lo guardano provando ad abbozzare un sorriso: "Ma che belli che siete, tutti qui, ma lo sapete che mi siete mancati tantissimo?" dice il gieffino, dopo aver salutato Nikita, Antonino, Patrizia, Tavassi, Daniele, Edoardo e Antonella, tutti i concorrenti incontrati nella sua passeggiata per poi concludere: "Finalmente sono tornato tra voi". Una volta sbloccati i gieffini non hanno aspettato nemmeno un secondo per fiondarsi sull'amico, gridando il suo nome come in un coro da stadio e abbracciandolo.

Si conclude così, almeno per adesso, l'esperienza Covid al Grande Fratello Vip, dove si ere venuto a creare un piccolo focolaio, che man mano ha visto cadere alcuni dei concorrenti. I primi ad essersi contagiati sono stati Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Nessuno di loro è stato particolarmente male, fatta eccezione per l'ex giornalista del Tg1 che ha manifestato qualche sintomo in più rispetto agli altri. Ultimi in ordine di contagio: Wilma Goich e, per l'appunto, Alberto.