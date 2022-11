Covid al Gf, avvistato addetto alla sanificazione: “I Ris di Parma in azione” Il Covid continua a estendersi ed è di pochi minuti fa la notizia della positività di Wilma Goich. Intanto, nella casa, gli addetti alla sanificazione sono stati avvistati anche dalle telecamere.

Una situazione paradossale quella che stanno vivendo i concorrenti del Grande Fratello Vip. Il focolaio Covid continua a estendersi ed è di pochi minuti fa la notizia della positività di Wilma Goich. Intanto, nella casa, gli addetti alla sanificazione sono stati avvistati anche dalle telecamere e su Twitter non hanno fatto a meno di scherzarci su: "Ris di Parma in azione". Sono sei quelli a essere risultati positivi dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip: Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Luca Onestini e Charlie Gnocchi, quelli in gara; Pamela Prati, quella fuori. Ora, anche Wilma Goich. Un vero e proprio caos.

La polemica

Sulla gestione di Wilma Goich c'è polemica online. Daniele Dal Moro ha svelato agli altri: "Avevano detto di non dirlo", proprio mentre era in camera con Micol Incorvaia e Gaiele De Donà. Anche Daniele Dal Moro potrebbe essere un contatto stretto: "Wilma, lo so. Mi hanno detto di stare zitto ma lo sono stato un'ora e mezza, ora mi sono rotto. Mi stanno monitorando".

Covid al Gf, come è successo: parla il virologo

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha spiegato in una intervista a Fanpage.it che all'interno della casa del Grande Fratello Vip esistono le condizioni ideali di convivenza, che permetterebbe al virus di riprodursi senza problemi: "I tamponi, sistematicamente attuati, non sono una sicurezza perché c'è sempre una quota di falsi negativi in fase di incubazione. Per quanto posso constatare, non credo sia una vera e propria bolla separata dal mondo". E ancora: "Loro vivono in un contesto familiare, senza mascherine o altro e questa convivenza non è altro che un esempio tipico di quello che accade". Inevitabile, pertanto, il contagio. Il virologo con noi ha scherzato dicendo che l'unico modo per schermare la produzione sarebbe quello di utilizzare lo stesso metodo di Xi Jinping.