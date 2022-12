Antonino Spinalbese avrebbe avuto il Covid al GF Vip, la rivelazione di Giaele De Donà Antonino Spinalbese avrebbe avuto il Covid nella Casa del GF Vip, ad inizio dicembre, ma non sarebbe stato isolato. È stata Giaele De Donà a lanciare l’indiscrezione durante una chiacchiera con l’hair stylist e Oriana Marzoli: “Ti ricordi quando avevi il Covid e stavi male?”

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese ha avuto un colloquio a tre con Oriana Marzoli e Giaele De Donà e, armato di carta e penna, si è divertito a indagare sulle impressioni delle inquiline riguardo i suoi comportamenti. I Vip hanno scherzato insieme dando voti alle sensazioni provate e si sono stuzzicati, mettendo un punto alle tensioni del passato. Durante le chiacchiere però l'influencer sposata con Bradford Beck si è lasciata scappare un dettaglio sulla situazione Covid nella Casa che sta facendo ora discutere. Antonino Spinalbese avrebbe avuto il Covid dopo l'ingresso delle new entry a inizio novembre, ma non sarebbe stato isolato.

Cosa si è lasciata scappare Giaele De Donà

Circola su Twitter un video estrapolato dal lungo colloquio che Antonino Spinalbese ha avuto con Giaele De Donà e Oriana Marzoli. Raccontavano episodi del passato quando la modella e influencer si è lasciata scappare: "Raccontiamola dai, quella volta che avevi il Covid e stavi male ed era appena arrivata Oriana…". "Quando tu avevi il covid io ero preoccupata per te, andai da Oriana e stava piangendo perché le avevano chiesto di dormire da sola e lei aveva paura" sarebbero state le parole di Giaele De Donà, riportate da un utente su Twitter. La rivelazione ha scatenato la polemica su Twitter, i telespettatori credono che gli autori abbiano deciso di non isolare Antonino Spinalbese dalla Casa, come fatto con gli altri concorrenti positivi, perché la sua assenza avrebbe "rotto le dinamiche".

A metà dicembre Antonino Spinalbese lamentò i sintomi del Covid

Antonino Spinalbese proprio durante lo scoppio del Covid nella casa del GF Vip lamentò dolori, mal di testa e febbre. L'hair stylist, visibilmente malato, disse ai suoi inquilini: "Ho un mal di testa..vado a chiedere un farmaco". Daniele Dal Moro vedendolo in cucina gli chiese cosa ci facesse in Casa, "Sono negativo" disse Spinalbese. Poi ad Attilio Romita raccontò come si comportò il reality quando "avevo dei sintomi": "Sono stato di là, poi la mattina dopo mi hanno fatto entrare dove entrano gli ospiti" sono state le sue parole al microfono prima che censurassero l'audio.