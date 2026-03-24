GF Vip, Adriana Volpe consiglia un vibratore ad Alessandra Mussolini: “Non può essere così isterica”
Si scaldano gli animi nella Casa del Grande Fratello Vip. Le protagoniste dell’ultima lite sono state Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, che si sono confrontate senza mandarsele a dire. A riportare ai coinquilini il contenuto della discussione è stata proprio l’ex conduttrice Rai che, subito dopo il confronto, è andata in giardino a raccontare quanto accaduto.
Pare che Alessandra abbia frainteso un consiglio ricevuto da Adriana, immaginando che le avesse suggerito di utilizzare un sex toy per sciogliere le tensioni e mostrarsi maggiormente disponibile nei confronti dei compagni di gioco. A quel punto, però, Volpe ha replicato di essere stata fraintesa, per poi piazzare la stoccata finale: “Io stavo parlando di vibrazioni, è stata lei a dire che le stavo consigliando un vibratore. Ma quello non le farebbe male, non può essere così isterica”.
Nella Casa i gieffini sono già alla seconda lite
Questa edizione del reality show targato Mediaset è cominciata da poco più di una settimana, ma le tensioni nella Casa hanno già iniziato a farsi sentire. Prima del confronto – con fraintendimento – tra Mussolini e Volpe, erano stati altri due concorrenti a scontrarsi: Marco Berry e Nicolò Brigante. L’illusionista, arrabbiato per la nomination ricevuta dall’altro, lo ha insultato con parole offensive, definendolo un “cogl*** tutto fisico e con un solo neurone”. Parole che Nicolò ha lasciato correre, chiarendo di non aver dato peso a tali esternazioni perché frutto della rabbia legata alla nomination.
Ma nonostante le liti, gli ascolti del GF Vip faticano a ingranare
Nonostante le accese discussioni tra i concorrenti reclusi nella Casa, gli ascolti di questa edizione del GF Vip faticano a ingranare. Le prime due puntate del reality andate in onda non sono riuscite nemmeno lontanamente a raggiungere il 20% di share: la prima, quella del kick off, ha segnato 2.146.000 spettatori con il 18,4% di share; la seconda, andata in onda venerdì 20 marzo, si è fermata al 14,3% con 1.672.000 spettatori. Un’edizione partita in salita e che, nonostante l’innesto di Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinionista, non è ancora riuscita a conquistare il pubblico di Canale 5.