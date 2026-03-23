Prima lite al Gf Vip, Marco Berry insulta Nicolò Brigante: “Cog**ne, tutto fisico e un solo neurone”

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Prima lite degna di nota al Grande Fratello Vip. Ripreso dalle telecamere del programma condotto da Ilary Blasi, Marco Berry ha pesantemente insultato Nicolò Brigante, suo coinquilino da meno di una settimana. L’illusionista, apparentemente senza motivo, si è appartato insieme ad Alessandra Mussolini e a Paola Caruso e ha puntato il dito contro l’ex tronista di Uomini e Donne, accusandolo di scarsa intelligenza.

“Voleva facessimo vedere che ci stiamo divertendo. Un cogl*** tutto fisico e con un solo neurone. Ha 33 anni ma mia figlia, che ne ha 18, ragiona meglio di lui”, sono state le parole che Berry ha rivolto al collega a distanza, senza che quest’ultimo potesse sentirlo e rispondere. Poco dopo, però, resosi conto di essere osservato proprio da Nicolò, gli ha puntato il dito contro chiarendo che fosse lui il destinatario della sua rabbia: “Sto parlando con te”. Sorpreso, l’ex tronista ha faticato a spiegarsi il motivo di tale ostilità.

Perché Marco Berry ha insultato Nicolò Brigante

Solo qualche minuto dopo, Nicolò ha provato a ipotizzare l’origine del fastidio del coinquilino e, ripensando a quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, ha immaginato che Berry fosse irritato a causa della nomination ricevuta. “Sono stato l’unico a dirgli in faccia che lo avevo nominato”, ha spiegato Brigante, ritenendo che questo possa aver scatenato la reazione dell’illusionista.

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Chi ha nominato Marco Berry al GF Vip

Marco è tra i concorrenti finiti al televoto nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, ma non è stato solo Nicolò a fare il suo nome. A candidarlo all’eliminazione sono stati anche Blu Barbara, che ha ammesso di averci parlato pochissimo, Francesca Manzini, che ha dichiarato di trovarlo indelicato, e Giovanni Calvario, secondo il quale Berry sarebbe costantemente impegnato in una sorta di spettacolo personale. A questi si aggiunge lo stesso Brigante, con cui non è riuscito a instaurare alcun rapporto. Le nomination sono avvenute in forma segreta, all’interno del confessionale. Tra tutti, solo Nicolò ha scelto di rivelare apertamente a Berry di averlo nominato.