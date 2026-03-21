Ascolti tv 20 marzo, vince The Voice Generations (23.2%) e il Gf Vip cala ancora (14.3%): i dati Auditel

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Il palinsesto televisivo di venerdì 20 marzo ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di The Voice Generations con Antonella Clerici, che ha vinto la serata degli ascolti con 3.274.000 spettatori pari al 23.2% di share. Resta indietro Canale 5, che ha puntato sul secondo appuntamento del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi: il reality si ferma a 1.672.000 spettatori con uno share del 14.3%. In access prime time, la consueta sfida tra Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1 e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Ecco tutti i dati Auditel.

The Voice Generations (23.2%) vince contro il Gf Vip (14.3%)

In prima serata, The Voice Generations con Antonella Clerici batte nettamente la concorrenza. Il talent show canoro ha vinto la serata degli ascolti con 3.274.000 spettatori pari al 23.2% di share dalle 22:01 alle 00:22. Male, invece, il secondo appuntamento del Grande Fratello Vip, che si ferma a 1.672.000 spettatori con uno share del 14.3% dalle 22:04 alle 1:15. Un risultato ancor più basso rispetto alla partenza già lenta dello scorso martedì (in cui aveva registrato 2.146.000 spettatori per uno share del 18.4%).

La sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna

In access prime time, invece, la consueta sfida tra i due programmi più seguiti della tv italiana. Su Rai 1 trasmessa la partita di Affari Tuoi con Stefano De Martino, durante la quale ha giocato Sergio da Mezzolombardo, in provincia di Trento. Il gioco dei pacchi ha superato leggermente Scotti in termini di share: 4.871.000 spettatori (24.3%) dalle 20:50 alle 21:43. Su Canale 5, invece, La Ruota della Fortuna colleziona 4.838.000 spettatori pari al 24.2% dalle 20:55 alle 21:58.

I dati delle altre reti generaliste

Per quanto riguarda le altre reti generaliste, Delitti in paradiso in onda su Rai 2 intrattiene 703.000 spettatori pari al 3.8%. Il tempo che ci vuole trasmesso su Rai 3 segna 420.000 spettatori (2.4%). Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete 4 totalizza 951.000 spettatori (7.6%). Su La7 Speciale TGLa7 – Sì o No raggiunge 879.000 spettatori e il 5.2%. Wonder Woman su Italia 1 intrattiene 890.000 spettatori con il 5.8%. Infine, Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza su NOVE raduna 1.181.000 spettatori con il 6.6%.