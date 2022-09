Gf Vip 2022, Signorini e Bruganelli salutano Adriana Volpe ma lei fa gli auguri solo ai concorrenti Alfonso Signorini saluta Adriana Volpe al debutto del nuovo Grande Fratello Vip. Ma l’ex opinionista, sostituita con Orietta Berti, nel suo post di auguri ignora il conduttore.

A cura di Stefania Rocco

Gesto distensivo di Alfonso Signorini all’indirizzo di Adriana Volpe al debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore, dopo l’ingresso di Sonia Bruganelli in studio, si è rivolto direttamente all’ex opinionista per salutarla. Lo ha fatto in compagnia di Sonia Bruganelli, ex collega di Adriana. Tra le sue, è noto, non corre buon sangue ma la moglie di Paolo Bonolis si è accodata al saluto di Alfonso, come se ogni tensione fosse stata superata. Eppure pare che Adriana non abbia intenzione di ricambiare, almeno a giudicare da quanto ha scritto nell'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Adriana Volpe ignora Alfonso Signorini e le opinioniste Bruganelli e Berti

Poco prima che il GF Vip cominciasse, Adriana (che non è stata riconfermata nel ruolo di opinionista al GF Vip) ha pubblicato un post dedicato proprio al reality show. Con un video che ha ripercorso la sua esperienza nella Casa, sia in qualità di concorrente che di opinionista, Adriana si è rivolta ai concorrenti di questa nuova stagione del reality. “Un grande in bocca al lupo a tutti coloro che entreranno nella casa del #gfvip. È un’esperienza unica che vi porterete sempre nel cuore”, ha scritto Adriana, ignorando (volutamente?) conduttore e opinioniste. Di Sonia Bruganelli, poco prima, Alfonso aveva detto: “Chiamo accanto a me la mia opinionista che è sopravvissuta alla scorsa edizione”.

Orietta Berti: “Spiaciuta si sia detto che ho accettato per soldi”

Pochi minuti dopo l’ingresso di Sonia Bruganelli in studio, anche Orietta Berti ha raggiunto il conduttore Signorini. “Allora non è solo una questione di soldi?”, l’ha punzecchiata Alfonso, domanda cui Orietta ha risposto così: “Avere letto quella cosa mi è dispiaciuto molto, non mi è piaciute si sia scritto che ho accettato solo per soldi. Ho accettato perché alla mia età come avrei potuto rifiutare una proposta del genere?”.