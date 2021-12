GF Vip 2021, nessun eliminato: otto nominati tra cui anche Manuel Bortuzzo Sono in tutto otto i nominati della puntata di venerdì 17 dicembre del GF Vip: Biagio, Miriana, Carmen, Gianmaria, Lulù, Manuel e la coppia Giacomo e Valeria.

A cura di Andrea Parrella

Si è chiusa con ben 8 nominati la 28esima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 17 dicembre. Biagio, Miriana, Carmen, Gianmaria, Lulù, Manuel, Giacomo e Valeria, saranno tutti a rischio eliminazione lunedì prossimo, dopo che nel corso della serata non ci sono stati concorrenti eliminati, ma solo l'uscita volontaria di Aldo Montano dopo tre mesi di esperienza nella casa.

Chi sono i concorrenti in nomination

Le nomination della serata sono state precedute dalle scelte per l'immunità. Soleil è stata l'immune di Sonia Bruganelli, mentre Adriana Volpe ha scelto Giucas come immune. Nella casa, invece, i concorrenti hanno scelto Sophie, Katia e Jessica. Quindi si è proceduto alle nomination palesi. Manuel nomina Miriana, Manila nomina Biagio, Davide nomina Lulù. Anche Carmen nomina Biagio, mentre Urtis e Marini nominano Gianmaria perché ha avuto delle reazioni particolare dimostrando di essere troppo permaloso. Lulù nomina Biagio: “Mi dispiace si sia allontanato da me”. Biagio a sua volta vota Giacomo e Valeria: “Più per lui che tempo fa non ha preso le mie parti”. Tocca poi a Gianmaria, che nomina Carmen, mentre Miriana nomina Manuel: “Mi ha nominato così tante volte, che una gliela devo”. Quindi è il turno delle nomination segrete. Sophie nomina Biagio, Giucas fa lo stesso. Jessica nomina Miriana: “Da quando si è avvicinata a Biagio, si è allontanata e ci rimango male”. Katia opta per nominare Biagio: “Non mi piace coma abbia parlato di Alex, con tutti gli errori del caso. Il fatto che lo conosca da 8 anni non gli dà il diritto di parlarne così”. Alla fine sono otto ad andare in nomination: Biagio, Miriana, Carmen, Gianmaria, Lulù, Manuel e la coppia Giacomo e Valeria.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 17 dicembre 2021

Nel corso della puntata ci sono stati diversi momenti su cui si è concentrata l'attenzione del pubblico. Prima di tuttoil ritorno nella casa di Alex Belli, che ha avuto un chiarimento approfondito con Soleil. Poi i restanti concorrenti hanno deciso se rimanere o meno in Casa.Il solo a scegliere di uscire è stato Aldo Montano. In casa, intanto, ci sono tre nuovi ingressi: Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme.