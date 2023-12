GF, Varrese: “Se avessi detto che Beatrice è bipolare sarei fuori”, ma dimentica di averlo già fatto Nuovo scontro tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello. L’attore contesta il fatto di essere stato definito “bipolare” dalla coinquilina in diretta tv. “Se lo avessi fatto io, sarei già fuori”. Ma dimentica di averlo già fatto: aveva definito “bipolare” Beatrice diverse settimane fa.

Nuovo scontro tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese nella Casa del Grande Fratello. Dopo l’ultima diretta, l’attore ha contestato alla collega il fatto di averlo definito “bipolare” in piena diretta tv. “Se lo avessi fatto io, sarei già fuori”, si è lamentato il concorrente parlandone con l’amica Anita Olivieri e con Rosanna Fratello. Dimentica però di avere già utilizzato lo stesso termine contro Beatrice molto prima che fosse la Luzzi a utilizzarlo (impropriamente in entrambi i casi. La parola “bipolare” caratterizza una specifica patologia e non può essere utilizzata a titolo dispregiativo) per definirlo.

Beatrice Luzzi: “Massimiliano Varrese è bipolare”

Durante la diretta del GF di lunedì 11 dicembre, Beatrice aveva commentato così un intervento del coinquilino, teso a evidenziare una presunta violazione al regolamento commessa durante la visita dei figli di Beatrice all’esterno della Casa di Cinecittà. “Mio figlio ha detto che non sei un uomo e ha ragione. È stato tutto il giorno a sorridermi e a fare battute e questa sera si schiera. È bipolare Massimiliano Varrese”, aveva dichiarato Luzzi in diretta, offrendo un assist immediatamente colto da Varrese: “Ha detto che sono bipolare. Vorrei dire che dovreste tenere conto delle offese che fa la signora”. Dopo la puntata, l’attore si è sfogato con Anita e successivamente con Rosanna Fratello, sostenendo che a parti inverse, il Grande Fratello lo avrebbe squalificato e quindi lasciando intendere un atteggiamento di favore nei confronti di Luzzi: “Offende, ti dà del bipolare, del cog*** e di altro e poi va a piangere in giro. Se lo avessi fatto io, sarei stato già fuori”.

Varrese era stato il primo a definire “bipolare” Beatrice Luzzi

Ma Massimiliano dimentica di essere stato il primo a utilizzare il termine “bipolare” per definire Beatrice. Era il 24 ottobre e, nel pieno di una lite con la coinquilina, le urlò contro: “Lei confonde la realtà. Vive due realtà. Secondo me è bipolare”. Parole alle quali, in quell’occasione, Beatrice scelse di non prestare attenzione. Ma un video sui social lo incastra, dimostrando che nemmeno nel suo caso il GF decise per la squalifica.