GF, Signorini sarebbe furioso con una delle donne: “Indisciplinata, rifiuta la dinamica amorosa” Stando ad alcune indiscrezioni, pare che Alfonso Signorini abbia covato una certa insofferenza in particolare verso una delle donne della Casa. “Giovane, mora, indisciplinata, non si è adeguata alle direttive di Signorini”. In particolare avrebbe rifiutato di sottostare ad alcune dinamiche di coppia stabilite dagli autori.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, trapelano alcune indiscrezioni che vorrebbero Alfonso Signorini furioso con una delle concorrenti in Casa. Fino a pochi giorni prima l’opinionista Cesara Buonamici le aveva tanto lodate: “Sono bellissime, colpisce come non facciano alcun uso esibizionistico di questa caratteristica e questo le rende simpatiche”. Eppure sembra che qualcuna di loro abbia disatteso le aspettative, infrangendo il patto con gli autori, primo fra tutti Signorini che avrebbe già superato l’indice di tolleranza.

Chi è la ragazza finita nel mirino di Signorini

Stando alle indiscrezioni pubblicate dalla pagina Twitter di @Agentberast, “talpa” in genere ben informata sulle dinamiche di produzione del GF, Signorini avrebbe covato una certa insofferenza in particolare verso una delle donne della casa. “Giovane, mora, indisciplinata, non si è adeguata alle direttive di Signorini”, si legge nel Tweet. “Riferiscono che sia molto arrabbiato e nervoso in particolare modo con questa concorrente”, continua. Le tre donne a rispondere a questi caratteristiche sono Letizia, Angelica e Valentina. Che si tratti di una di loro? A quanto pare presto Signorini non rinuncerà a farglielo notare. Nello specifico, la ragazza in questione sarebbe accusata di forzare alcune dinamiche nella creazione di una coppia voluta dagli autori.

Heidi e Vittorio sono la ship più apprezzata

Nel frattempo quel che è certo è che il Grande Fratello sembra voler puntare tutto sulla dinamica sentimentale tra Heidi e Vittorio, per risollevare il sentimentale del pubblico, sbiadito sin dall’inizio di stagione. Dopo il due di picche rifilato a Massimiliano Varrese, sembra che Heidi sia finita nella trappola di Vittorio Menozzi, il giovane già ritenuto tra i più apprezzati almeno a livello estetico (e forse per il momento solo quello). Di recente ha esposto un certo interesse seppur velato, nei confronti della pescarese, annunciando la sua volontà di andarci piano della conoscenza: “Mi dà spensieratezza, voglio darle dei segnali, ma non ho fretta”. Il Grande Fratello sembra approvare la coppia, altroché.