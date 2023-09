Cesara Buonamici al GF: “Adoro Giselda, le donne della Casa sono bellissime ma non esibizioniste” Fin qui tutto bene per Cesara Buonamici al Grande Fratello. Il cast di quest’anno sembra dare soddisfazioni. “Invidio la loro gioventù esplosiva”, ammette l’opinionista. Alla domanda su chi l’abbia conquistata di più finora, non ha dubbi: “Giselda mi mette di buonumore”.

A cura di Giulia Turco

Cesara Buonamici è ormai entrata nel vivo della sua esperienza al Grande Fratello. Ha esordito da poche puntate, ma con la spalla fedele di Alfonso Signorini in studio anche il suo approccio da mezzo busto del TG si sta facendo sempre più fluido. Immaginarsi passare dallo studio di un telegiornale annunciando notizie, al commentare le vicende di perfetti sconosciuti chiusi in un loft di Cinecittà. Difficile a credersi, eppure finora quello di Buonamici è stato un ottimo inizio.

Fin qui tutto bene per Cesara Buonamici al GF

“È stata una sorpresa anche per me la richiesta dell’azienda. Devo tanto a Mediaset. Ho detto sì anche perché è una novità per me e per la mia professione”, ricorda la giornalista tra le righe di un’intervista concessa a Chi. Come ha detto sin da subito, il pregiudizio non è una minaccia in quanto “Niente è trash, tutto dipende da come si fa”. “La tv è uno strumento, non pensa e non decide, sono le persone che fanno la differenza”, ribadisce ora. La fortuna è che il cast di quest’anno sembra dare soddisfazioni. È un gruppo pulito, per lo più lontano dalle dinamiche della notorietà. “Invidio la loro gioventù esplosiva”, ammette l’opinionista Cesara. Alla domanda su chi l’abbia conquistata di più finora, non ha dubbi:

Forse Giselda, perché ti mette di buonumore solo a guardarla. Le altre sono belle e bellissime, ma non è questa la loro migliore qualità. Colpisce come non facciano alcun uso esibizionistico di questa loro caratteristica. Questo si percepisce e, ovviamente, oltre a essere belle, le rende simpatiche.

Cesara Buonamici e la battaglia contro il cancro

A pochi giorni dal suo esordio in studio al reality, è andata in onda l’intervista a Verissimo in cui la neo opinionista ha raccontato la sua battaglia personale contro un tumore al seno. Fino a quel momento sono state pochissime le occasioni in cui ha aperto la porta al pubblico su questioni così personali, eppure l’ha fatto come gesto di fiducia nei confronti del suo pubblico. “L’importante è fare quello che si deve, senza vittimismo e senza presunzione, con un po’ di gratitudine per la scienza e per i dottori”, ricorda a Chi. Ciò che le ha permesso di intervenire in tempo è stata un’attenta attività di prevenzione. “La malattia è qualcosa che ti cambia in modo totale, ti cambia tra la vita e la morte”, aveva ammesso a Silvia Toffanin.