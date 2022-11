GF, Oriana si scusa con Daniele che perde la pazienza: “Non tirarmi in mezzo per i tuoi interessi” Dopo la puntata del 14 novembre del Grande Fratello Vip, in cui si è parlato del triangolo tra Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, l’influencer spagnola ha provato a chiedere scusa al modello. Ma Daniele non ha voluto sentire ragioni, ancora arrabbiato per essere stato tirato in mezzo nella dinamica.

A cura di Elisabetta Murina

Daniele Dal Moro è stato uno dei protagonisti della puntata del 14 novembre del Grande Fratello Vip. Wilma Goich ha dichiarato di provare un interesse nei suoi confronti, mentre Oriana Marzoli è stata messa di fronte a una scelta tra lui e Antonino Spinalbese. L'influencer venezuelana ha però preferito l'hairstlysit e il modello non ha affatto gradito.

Oriana Marzoli prova a chiedere scusa a Daniele Dal Moro

Dopo la puntata del GF Vip, Oriana si è avvicinata a Daniele e ha provato a chiedergli scusa, capendo se il suo comportamento potesse avergli dato fastidio in qualche modo. Ma il diretto interessato non ha voluto saperne e ha reagito in maniera piuttosto aggressiva, ribadendo di voler essere lasciato fuori da ogni tipo di dinamica e triangolo:

Non ti parlerò più più. Sei la regina dei reality, vuoi che ti dico un'altra cosa? Se una persona ti chiede per quattro giorni di fila di lasciarlo stare perché non vuole entrare in un determinato tipo di dinamiche, e tu sei corretta allora non la tiri in mezzo per i tuoi ca**o di interessi. Ora è inutile che mi chiedi scusa, perché secondo me lo hai fatto apposta.

Il triangolo Oriana, Daniele e Antonino

Nella casa del GF Vip, Oriana non ha mai nascosto di essere interessata sia a Daniele che ad Antonino. Con quest'ultimo, nell'ultima settimana, è scattato un bacio a stampo in camera da letto prima di andare a dormire. I due erano convinti che non sarebbero stati visti, ma ovviamente non è andata così. Questo gesto ha "portato in vantaggio" l'hairstylist nel cuore dell'influencer venezuelana, mentre l'altro coinquilino sembra essere rimasto un passo indietro. E così nel corso della puntata del 14 novembre, Oriana ha espresso la sua preferenza verso Antonino, per poi trovarsi a chiedere scusa a Daniele se il suo comportamento l'ha in qualche modo ferito.