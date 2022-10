GF, Elenoire e Cristina Quaranta prendono in giro Nikita: “Perché parla così? Con i discorsi che fa” Durante la festa di compleanno di Giale De Donà al Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi e Cristina Quaranta hanno preso in giro Nikita Pelizon per la sua voce, che era seduta poco distante e ignara di tutto.

A cura di Elisabetta Murina

Elenoire Ferruzzi e Cristina Quaranta hanno preso in giro Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip. Durante la festa di compleanno di Giaele De Donà, le due vippone in giardino hanno sparlato della coinquilina e, in particolare, della sua voce. La diretta interessata era seduta poco più in là ignara di tutto.

Cosa hanno detto Elenoire Ferruzzi e Cristina Quaranta su Nikita Pelizon

Durante la festa di compleanno di Giaele De Donà, Cristina ed Elenoire hanno preso in giro Nikita, seduta qualche sedia più in là. "Io e te siamo molto pericolose", ha detto la showgirl tra una risata e l'altra parlando con la coinquilina. "É sotto di brutto", ha replicato a sua volta Elenoire parlando sempre di Nikita e alludendo al suo modo di parlare. "Con questi discorsi che fa… io glielo ho chiesto perché parla in questa maniera… e lei mi ha detto che…", ha aggiunto poi Cristina Quaranta, ma l'audio del microfono è saltato e per questo non si capiscono con chiarezza le sue parole. Nel frattempo in salotto le due hanno continuato a prendere in giro la modella, soprattutto per il suo accento e il suo mischiare parole in italiano con alcune in inglese.

Nikita delusa da Antonino Spinalbese

Nikita, confidandosi con Amaurys, ha raccontato perché in questi giorni è rimasta delusa dal comportamento di Spinalbese, per poi scoprire che è stata vittima di uno scherzo organizzato proprio dall'hair stylist: "Non mi parlava mai, non mi guardava mai, tanto è vero che la cosa mi pesava ma non sapevo come dirglielo. Mi ero avvicinata per chiedergli che significato avessero i suoi tatuaggi e lui se l'era presa perché era una domanda troppo personale"