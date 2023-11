GF, Anita Olivieri pensa al suo ex: “Mi manca, non so se mi sta aspettando” Anita Olivieri si lascia andare ad una confidenza con Giuseppe Garibaldi, dicendo di essersi presa un momento per pensare al suo ex. La gieffina non sa se lui sia ancora ad aspettarla o meno, anche se lei gli ha chiesto di non intromettersi nel suo percorso.

Il tempo passa, ormai, nella casa più spiata d'Italia e certe mancanze iniziano a farsi sentire. È il momento di Anita Olivieri che durante una serata goliardica con gli altri inquilini, si è abbandonata ad un momento di malinconia, pensando al suo ex fidanzato Edoardo. La gieffina è confusa, non è sicura di voler recuperare una relazione con lui, sebbene gli sia affezionata e si confida con Giuseppe Garibaldi.

Anita e la malinconia per il suo ex

Ad accorgersi che Anita si era ritagliata un momento solo per lei, è l'amico di Giuseppe Garibaldi che la raggiunge in giardino per chiederle cosa fosse accaduto. La gieffina, quindi, ha cercato di spiegare al trentenne cosa l'avesse improvvisamente rattristata:

Mi è preso un momento, ho pensato a Edo. Sono passati tre mesi e ho visto solo mio padre. Io gli ho chiesto di non intromettersi in questa storia, non volevo che si intromettesse in questa cosa, non sapevo come funzionasse qui, quindi gli ho chiesto di non fare aerei e nulla… Ma sono giorni che mi sta mancando, mi viene da piangere e non so perché.

Le perplessità di Anita sulla una possibile relazione

Inizia, quindi, una conversazione incentrata sulle modalità con cui Anita vorrebbe gestire una relazione, oltre che una riflessione più ampia su cosa lui stia facendo ora che lei è impegnata nel reality. La 26enne è consapevole del fatto che avendogli chiesto di non intromettersi in questo percorso, l'ex potrebbe aver preso la decisione di stare lontano da lei per lungo tempo:

Sono due anni che non lo sento, ma non so nemmeno se sta frequentando una o se mi sta aspettando. Non lo so nemmeno io se lo voglio, vorrei arrivasse qualcosa per capire. Se mi sta aspettando, vediamo fuori perché adesso io voglio pensare a me. Questa estate siamo stati un mese insieme… Ma io non ho parlato sempre bene di lui. Ho paura di mettermi in una situazione in cui mi rimetto con lui, passo tutta la mia vita con lui, ma non ho vissuto. Penso che ho 26 anni e ho più tempo per capire e riprendere la relazione.