Gegia racconta la vita sessuale con Mehmet: “Ci troviamo bene, a me piace” Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Gegia e Mehmet Bozkur, finalmente arrivato in Italia per incontrare la ex concorrente del GF Vip. Che racconta pubblicamente la loro vita sessuale.

A cura di Stefania Rocco

Per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy

Gegia, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, sta vivendo la storia d’amore che sognava di vivere da tempo. Merito dell’arrivo in Italia di Mehmet Bozkurt, il fidanzato turco che aveva raccontare di stare frequentando – fino a qualche settimana fa solo virtualmente – da circa un anno. Adesso che Mehmet è arrivato in Italia, passando per la Casa del GF Vip, ogni dubbio è stato sciolto: l’uomo non solo esiste, ma starebbe vivendo la relazione con Gegia come promesso. In un’intervista a Casa Pipol, Gegia rivela che le cose con il compagno starebbero procedendo per il meglio:

Non è un playboy, è tranquillo, alle 11/11.30 crolla già dal sonno. Lui mi dice sempre “relax” perché io sono agitata. Si mette lì con il telefono, gli chiedo se vuole mangiare, gli faccio le uova strapazzate la mattina, mangia la feta, moltissimi yogurt e poi gli faccio il the nero. Poi va a passeggio. E mangia spaghetti con il sugo.

La vita privata di Gegia e Mehmet

Gegia si è quindi sbottonata a proposito della loro vita privata, svelando che anche sotto il profilo sessuale le cose procederebbero per il meglio: “Sessualmente ci troviamo bene. Siamo tranquilli, non è una cosa…a me piace. In questo momento non abbiamo un attimo di pace, la gente ci ferma, magari in futuro…”.

Gegia e Mehmet all’Isola dei famosi

L’attrice ne ha quindi approfittato per lanciare un appello: le piacerebbe partecipare all’Isola dei famosi insieme al compagno Mehmet, in Italia solo temporaneamente. “Andrei con lui all’Isola dei famosi. Al lavoro, ai soldi, si dice mai no? Questo è il mio lavoro”. A lanciare un appello alla conduttrice Ilary Blasi ci ha pensato il collega Alfonso Signorini. Sarà recepito in maniera tale da vedere Mehmet e Gegia insieme all’Isola il prossimo anno? La proposta, almeno sulla carta, sembra allettante.