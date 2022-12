Gegia al GF Vip insieme al fidanzato turco Mehmet Bozkurt: “Siamo innamorati” Al GF VIP Gegia ha presentato il fidanzato turco Mehmet Bozkurt: l’ex concorrente è ritornata nel giardino della Casa di Cinecittà insieme alla sua dolce metà, “Avete visto? Esiste davvero”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alfonso Signorini nel corso della diretta del Grande Fratello Vip stasera ha chiamato le concorrenti in giardino: ha mostrato loro Mehmet Bozkurt, il fidanzato turco di Gegia, l'ex Vippona."Sapete che ci saranno nuovi ingressi: volete accogliere un maschio di alto livello? Vi dico una cosa, lui su mio ordine non può dire una parola. Dovete osservarlo" ha scherzato il conduttore prima di chiederle se lo avessero riconosciuto. Dopo il toto nome tra le donne della casa di Cinecittà, è entrata Gegia: ha baciato il compagno lasciando di stucco tutti i presenti.

L'ingresso di Mehmet Bozkurt e Gegia al GF Vip

Mehmet Bozkurt ha fatto il suo ingresso nel giardino del Grande Fratello Vip. Avanti le Vip della Casa è stato poi raggiunto da Gegia che lo ha baciato, "Ciao amore". Le ex inquiline della comica hanno esultato per lei, "Avete visto? Esiste". Poi i due si sono scambiati un tenero e passionale bacio avanti tutti. "Grazie, si sono innamorato di Gegia", le parole di lui in inglese, visibilmente imbarazzato. L'ex Vippona ha poi aggiunto cosa le riserva il futuro con lui: Mehmet Bozkurt deve trovare un lavoro per poter restare in Italia.

Mehmet lavora nell'edilizia, vuole lavorare. Il permesso di soggiorno è un cane che si morde la coda, ci stiamo dando da fare perché deve trovare lavoro. Il GF VIP ci darà una mano, è un ragazzo d'oro. Lui vuole lavorare nell'edilizia come costruttore, saldatore.

Il commento delle opinioniste

"Siamo stati dei malfidati" ha detto l'opinionista Sonia Bruganelli in studio. In molti credevano che la storia non fosse reale, anche Orietta Berti è stata della stessa opinione. "Lei mi ha sempre parlato di lui" ha commentato Elenoire Ferruzzi. "Ha avuto una grande fortuna", le ultime parole di Alfonso Signorini felice della sua ex concorrente e del sorriso stampato sul suo volto.