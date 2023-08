Gabriela Chieffo al Grande Fratello dopo Temptation Island? Arriva la replica Gabriela Chieffo è intervenuta su Instagram dove ha fatto chiarezza sull’indiscrezione secondo la quale sarebbe tra i concorrenti del Grande Fratello.

A cura di Daniela Seclì

Il Grande Fratello andrà in onda da lunedì 11 settembre su Canale5. Massimo riserbo sui concorrenti non famosi che entreranno nella casa. In queste ore, però si è diffusa l'indiscrezione che indicava Gabriela Chieffo, ex volto di Temptation Island, tra i gieffini della prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista. Vediamo come è nato il gossip e la replica di Gabriela Chieffo.

"Gabriela Chieffo al Grande Fratello": il gossip nato sui social

Mentre si inseguono le indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello, la voce della partecipazione di Gabriela Chieffo al reality è nata sui social. Deianira Marzano ha pubblicato su Instagram un messaggio ricevuto in privato da una persona che sosteneva di avere partecipato a una crociera dove c'erano anche Gabriela Chieffo e il fidanzato Giuseppe Ferrara. Nel messaggio si legge tra l'altro:

Lui è tranquillo, buono, lei si sentiva Miss Mondo. Si atteggiava […] Poi, lei ha raccontato che ha fatto il provino del Grande Fratello. L'hanno chiamata loro e a settembre entrerà come concorrente. Poi non so se fosse la verità o una bugia.

La replica di Gabriela Chieffo: l'ex volto di Temptation Island smentisce

Gabriela Chieffo ha replicato punto per punto. In un post pubblicato tra le storie di Instagram ha chiarito che non parteciperà al Grande Fratello:

Leggi anche Chi sono Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, la coppia uscita da Temptation Island 2023

Ci tengo a smentire subito. Prima cosa, io sono sotto contratto, quindi una stupidaggine più stupidaggine di questa non esiste. Seconda cosa, chi ha fatto foto con me e parlato con me, può confermare che sono la persona più tranquilla e socievole di questo mondo. E, infine, si vede quanto mi atteggio e quanto mi sento Miss Mondo già dalla foto.

E ha concluso: "Sarà qualche frustrata che non aveva altro da fare in questa vacanza, ma che gente".