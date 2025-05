video suggerito

Floriana Secondi: "La lite con Manila Gorio? Ho utilizzato tecniche da strada" L'intervista a Belve di Floriana Secondi. L'ex vincitrice del Grande Fratello si racconta senza filtri a Francesca Fagnani tra ricordi dolorosi, aneddoti surreali e la verità sulla lite con Manila Gorio.

Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, è stata protagonista dell'ultima puntata di "Belve", il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani in onda martedì 20 maggio. Un'intervista a cuore aperto, dove l'ex gieffina ha mostrato un lato vulnerabile che in pochi conoscevano. Ha parlato dell'infanzia segnata dall'abbandono, ha parlato del rapporto con Domiziano, il figlio che portò dall'esorcista. Ma è anche tornata su una lite del passato, quella con Manila Gorio: "Ho utilizzato tecniche da strada".

Non sono mancate confessioni piccanti sui luoghi insoliti dove ha fatto l'amore: "Sulla spiaggia sì, sul prato sì, nel bagno dell'aereo e del treno," anche se ha specificato di non aver risposto sul treno in passato perché i bagni sono più sporchi, un dettaglio che ha strappato più di un sorriso.

"Mi dicevano che non avrei avuto futuro"

"Mi dicevano che non avrei avuto futuro. Pensavo di essere brutta," ha confessato Floriana ripercorrendo gli anni trascorsi in orfanotrofio. Un racconto toccante di una bambina che si è sentita rifiutata e che ha interiorizzato quel rifiuto come una colpa personale: "Il bambino quando viene allontanato da casa si colpevolizza sul personale, pensavo che non mi volessero. Non sapevo che loro avevano problemi." La solitudine e l'assenza di figure genitoriali stabili hanno segnato profondamente la sua crescita: "I miei genitori li vedevo raramente. Mi sentivo molto sola." Queste esperienze hanno lasciato cicatrici profonde, tanto che Floriana ha ammesso: "Ci sono ferite che non si rimarginano da bambini. Da ragazzina, se mi abbracciavano avevo una sensazione di schifo fino a quando non ho conosciuto il papà di mio figlio."

Il difficile rapporto con la madre

Particolarmente toccante il passaggio in cui Floriana ha parlato della madre, della sua tossicodipendenza e della prostituzione: "La droga era una cosa brutta. Voglio bene a mia madre, non l'ho mai odiata". Nonostante tutto, la Secondi ha mostrato una sorprendente capacità di perdono: "Se una persona ha sofferto, io perdono. Non posso giustificare tutto, fare del male a un bambino me ne guarderei bene. Ma lei aveva l'attenuante di non sapere cosa fosse l'amore."

La lite con Manila Gorio: "Tecniche da strada"

Tra i momenti più esplosivi dell'intervista, Floriana ha affrontato la famosa lite con Manila Gorio, chiarendo la sua versione dei fatti con la consueta schiettezza romana. "Le staccai una ciocca di capelli? Ma lei è alta due metri," ha esordito, contestando la versione più diffusa dell'accaduto. Secondo il racconto della Secondi, l'alterco sarebbe nato da un atteggiamento poco rispettoso della Gorio: "Lei mi mancò di rispetto, alzò la voce e si alzò come diva. Io le dissi ora vieni qua e parli". Floriana ha poi descritto la sua reazione con un linguaggio colorito: "Ho annodato il tovagliolo e gliel'ho buttato così. Se era bagnato le facevo male. Sono tecniche da strada". E sulla questione delle extension cadute, ha puntualizzato con ironia: "Le so cadute le extension? Ma io non gliel'ho tirate".

Il lato ironico e la presunta "rivalità" con Rihanna

L'intervista ha avuto anche momenti più leggeri, come quando si è parlato del singolo "Flow-riana" pubblicato dalla Secondi nel 2021. Con la sua tipica schiettezza, Floriana ha lanciato un'affermazione sorprendente: "Vi invito ad ascoltare bene la mia canzone che è una rappata, ma c'è una canzone americana che dopo due anni ha fatto la canzone ‘Ri-hanna' che non è che m'ha copiato, però è uscita dopo due mesi". La Fagnani, con il suo stile diretto, non ha perso l'occasione per una replica sarcastica: "Solo questo mese su quella piattaforma ci sono 7 views, 6 perché una sono io, quando c'è capitata Rihanna? È stato un successo, ma non ce ne siamo accorti."