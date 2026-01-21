Flavio Rodolfi, il campione de La Ruota della fortuna vince i 200.000 euro: il montepremi totale e la commozione

Flavio Rodolfi, concorrente di Fara Sabina, ha 29 anni e nella puntata del 20 gennaio de La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha emozionato Gerry Scotti, Samira Lui e la sorella Valeria con un altro grande traguardo: ha trovato i 200.000 euro alla ruota delle meraviglie. Il montepremi totale sale a 314.000 euro e il suo nome sale in cima ai campioni più forti del programma. In studio con lui, la sorella Valeria, che ha condiviso la gioia e le lacrime.

Flavio Rodolfi, concorrente di Fara Sabina, ha 29 anni e nella puntata del 20 gennaio de La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha emozionato (e commosso) Gerry Scotti e Samira Lui, oltre a tutto il pubblico in studio, con un altro grande traguardo: ha trovato i 200.000 euro alla ruota delle meraviglie. Il montepremi totale sale a 314.000 euro e il suo nome sale in cima ai campioni più forti del programma. In studio con lui, la sorella Valeria, che ha condiviso la gioia e le lacrime.

I complimenti anche dalla presidente della Provincia e sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo: "Si può vincere una sera ed essere bravi ma quando si riesce a essere campioni per quattro sere consecutive, vuol dire solo che sei eccezionale". Cosa ne farà di questo montepremi stellare? La casa appena acquistata con un mutuo da estinguere è la priorità, poi regali ai genitori e alla sorella Valeria, inseparabile da lui e prima fan nel gioco de La Ruota della fortuna.

L’abbraccio con la sorella Valeria

Flavio Rodolfi, campione in carica a La Ruota della Fortuna e prossimo concorrente de La Ruota dei Campioni è nato a Roma il 25 maggio del 1997. Residente a Passo Corese, nella vita di professione fa l'informatico, ma è un calciatore e appassionato di sport fin da ragazzino, entrando in campo giovanissimo grazie al sostegno di papà Stefano Rodolfi, ex calciatore e allenatore noto del posto. Dopo aver sperimentato vari sport, a undici anni ha scelto il calcio come disciplina che più corrispondeva alla sua passione e ha militato in diverse squadre giovanili, tra cui Passo Corese e La Sabina. Poi, compiuti i sedici anni, è passato al F. C. Rieti, partecipando a importanti campionati e arrivando fino ai playoff nazionali. Attualmente gioca come capitano dell’Asd Poggio Mirteto in Promozione.