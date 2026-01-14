20mila euro in una manche: il colpo grosso di Yersi a La ruota della fortuna si trasforma in dramma

Yersi vince 20mila euro in una sola manche a La ruota della fortuna, ma il passamano le porta via tutto. Gerry Scotti: “Il gioco è tremendo”. Poi trionfa alla Ruota delle Meraviglie con 15mila euro.

A La Ruota, si sa, la fortuna gira. Lo dice proprio Gerry Scotti con Samira Lui sul finale. E allora ecco quello che è successo nella puntata di mercoledì 14 gennaio de La ruota della fortuna, che ha regalato uno di quei momenti che restano decisamente nella testa.

La campionessa in carica Yersi si è trovata protagonista di una sequenza che ha avuto del cinematografico: dalla gioia sfrenata per un incasso record alla beffa più crudele, il tutto nell'arco di pochi giri di ruota.

Il colpo da 20mila euro che fa storia

Una delle manche si apre con Yersi che fa girare la ruota e centra il settore dei 4000 euro. Una cifra già di tutto rispetto, che però diventa straordinaria quando la concorrente chiama la lettera T. Il tabellone si illumina: una, due, tre, quattro, cinque T. Cinque consonanti che moltiplicano il valore per un totale di 20mila euro in un solo colpo.

Gerry Scotti non nasconde lo stupore: una cifra simile in una singola chiamata durante una manche di questo tipo rappresenta un evento raro, quasi eccezionale nella storia del programma. La concorrente, comprensibilmente euforica, continua a giocare acquistando vocali e girando nuovamente la ruota, forte di un tesoretto che sembra destinato a crescere ancora.

Quando la ruota diventa crudele

Ma La ruota della fortuna porta questo nome non a caso. Nel momento di massimo splendore, quando i 20mila euro sembrano ormai in cassaforte, la ruota si ferma sul temuto "passamano". In un attimo, l'intero incasso svanisce, passando alla concorrente successiva.

"Il gioco è tremendo", commenta Gerry Scotti con un misto di comprensione e ironia, mentre Yersi incassa il colpo con la sportività di chi conosce le regole. La manche, alla fine, la vince un altro concorrente, ma Yersi conserva comunque il titolo di campionessa di puntata, potendo così accedere alla Ruota delle Meraviglie.

Il riscatto nella prova finale

È proprio nel gioco finale che Yersi dimostra di non essersi lasciata abbattere dalla beffa dei 20mila euro. Alla Ruota delle Meraviglie indovina sia la prima che la seconda busta, conservando 42 secondi preziosi per affrontare la terza e ultima sfida.

La terza busta, però, si rivela più ostica: la risposta di Yersi non è quella corretta. Ma c'è ancora la possibilità di cambiare con le buste verdi. Gerry Scotti le consegna prima la numero 2: contiene 5000 euro. Una cifra interessante, ma Yersi decide di cambiare puntando sulla prima busta. Una scelta che si rivela vincente: dentro ci sono 15mila euro.

56mila euro in due sere

Con questa vittoria, la campionessa porta a casa un bottino complessivo di 56mila euro conquistati in sole due serate. Un risultato che testimonia non solo la fortuna, ma anche l'abilità nel saper gestire i momenti cruciali del gioco.

La serata si chiude col sorriso: nella terza busta, quella della risposta sbagliata, c'era un anno di spesa con LIDL. Un premio sicuramente utile, ma che impallidisce di fronte ai 15mila euro portati a casa.