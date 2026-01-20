La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira: come si vincono il jackpot con il maialino e la crociera

Novità nel meccanismo de La Ruota della Fortuna. Da lunedì 19 gennaio, nel quiz show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, in onda tutti i giorni su Canale 5, è stato introdotto un nuovo round e anche un'inedita possibilità di esperienza per i concorrenti. Ecco in cosa consiste la manche "Jackpot" e cosa è il bonus maialino, il cui valore parte da mille euro ma potrebbe crescere di serata in serata. Al momento il campione in carica è Flavio, che ha già conquistato un montepremi di oltre 100mila euro.

Il round "Jackpot" e il significato del maialino

Tra le novità de La Ruota della Fortuna, a partire dal 19 gennaio, c'è il round Jackpot che prende il posto di quello del "Mistero". Come ha spiegato Gerry Scotti nel corso della serata, la ruota di questa manche ha due spicchi che hanno come simbolo un maialino e la scritta "jackpot": se un concorrente ci finisce sopra potrà prendere tutti i soldi contenuti nel maialino, come se fosse una sorta di salvadanaio, sempre dopo aver dato la risposta corretta. Nella prima puntata il valore è di mille euro, che però è destinato a crescere. Se nessuno invece capita sullo spicchio della ruota, il valore del maialino rimane intatto e passa alla puntata successiva.

Tra i premi la possibilità di vincere una crociera

Un'altra novità riguarda invece i possibili premi che si possono vincere nel corso delle manche. Durante il round "Giramondo", dedicato ai vari Paesi del mondo, i concorrenti avranno la possibilità di aggiudicarsi un'esperienza diversa grazie alla presenza di un nuovo sponsor all'interno del programma. Se troveranno il bollino indicato, potranno vivere in prima persona una crociera. Questa possibilità va ad aggiungersi a quella del montepremi in denaro e di un'auto.