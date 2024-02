Fiorello sulla rottura dei Ferragnez: “Oggi i social hanno i follower a mezz’asta” Fiorello commenta dal glass di Viva Rai2 la rottura tra Chiara Ferragni e Fedez, argomento di punta delle ultime ore. Il mattatore siciliano ironizza su come abbiano reagito i social alla notizia e poi lancia anche un appello al Codacons, che si è opposto all’ospitata dell’influencer da Fabio Fazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È la notizia che ha monopolizzato le principali testate giornalistiche nelle ultime ore, ovvero quella che riguarda la rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. I due, dopo un lungo periodo di alti e bassi, iniziato subito dopo Sanremo 2023, sarebbero arrivati alla decisione di chiudere la loro relazione. La conferma ufficiale da parte dei due non è ancora arrivata, ma la questione è stata affrontata su più fronti e non poteva mancare anche una menzione di Fiorello durante il suo show mattutino in diretta dal Foro Italico.

Fiorello commenta la rottura dei Ferragnez

Dal glass di Viva Rai2, durante la sua rassegna stampa, Fiorello commenta la notizia della rottura di Chiara Ferragni e Fedez: "Tutti, tutti i giornali ne parlano. Pensate, oggi i social hanno i follower a mezz'asta" dice il mattatore siciliano, scherzando sul bacino di seguaci che i due hanno radunato negli anni e che si sono affezionati al brand dei Ferragnez. Insieme a Biggio, poi, si commentano anche le prime voci sui motivi della rottura: "C’è la teoria del complotto, pare che i Ferragni non siano mai sulla Luna. Chi vivrà vedrà, adesso lei va da Fabio Fazio, sempre che il Codacons lo permetta". E in merito a quest'ultimo annuncio da parte del garante della difesa dei consumatori, lo showman fa un appello, dal momento che si contesta a Chiara Ferragni l'essere indagata e, quindi, sarebbe inopportuna la sua presenza in televisione:

Signor Codacons, se dovessimo togliere tutti gli indagati che sono andati ospiti nei programmi, dovremmo togliere Floris, Berlinguer, Vespa. Che è la prima volta che un indagato va ospite in un programma? Io non ci vedo niente di male.

Non poteva mancare, per concludere, anche qualche domanda all'Ignoranza Artificiale sulla faccenda. Dopo una serie di sproloqui a riguardo, il congedo sarcastico è questo: “Sarà durissimo un mondo senza i Ferragnez, ma ce la faremo”.