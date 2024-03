Fiorello deluso dall’intervista di Chiara Ferragni: “Ci siamo rimasti male. Non ha detto nulla” Fiorello, durante la trasmissione di Viva Rai2, ha parlato dell’apparizione televisiva di Chiara Ferragni da Fabio Fazio. Il conduttore ha detto di non aver trovato nulla da commentare sull’intervista all’imprenditrice digitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica 3 marzo c'era grande trepidazione per la prima apparizione televisiva di Chiara Ferragni. Tra chi attendeva l'arrivo dell'imprenditrice digitale, ospite da Fabio Fazio, c'era anche Fiorello: "Io aspettavo, aspettavo… dovevo andare a dormire per lavorare oggi". Il conduttore di Viva Rai2, nella puntata di oggi, ha dato il suo parere sull'intervista all'influencer: "Non ha praticamente detto nulla".

L'attesa dell'apparizione televisiva di Chiara Ferragni

Poche ore prime dell'ingresso nel salotto di Fazio, Chiara Ferragni condivideva con i suoi 29 milioni di followers ansia e timori per l'intervista. In una serie di stories scriveva: "Tremo per la paura e piango. Forse balbetterò" e anche "Grazie per tutti i messaggi. Probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò. Ma sono agitata, è giusto e normale anche così". Un appuntamento così atteso che in molti hanno riscontrato problemi di accesso al sito del canale Nove, probabilmente a causa delle troppe connessioni streaming. L'hype però, sembrerebbe essere stato sproporzionato rispetto alle risposte date Chiara Ferragni. Fiorello, a proposito dell'intervista, dice: "Non è successo niente".

Il commento di Fiorello sull'intervista di Chiara Ferragni

Nella puntata di lunedì 4 marzo, Fiorello non poteva non tirare in ballo gli appuntamenti della domenica passata. Se su Barabara D'Urso a Domenica In riesce a fare ironia: "Ha causato un blackout a Roma con le sue luci", la stessa cosa non gli è possibile con Chiara Ferragni. Sull'intervista all'imprenditrice digitale dice:

Ieri c'è stata l'intervista. Abbiamo cercato qualcosa da dire ma francamente non c'è nulla. Noi per ridere cosa dobbiamo dire? Lei è arrivata: ‘come va?', ‘Tutto bene'.. ‘si un po' dispiaciuta'…'vabbè avete capito male'. Ma chi? Noi o loro? Non ha confermato neanche la crisi con Fedez, dice che forse fanno pace: ‘Ci sentiremo'. Ci siamo rimasti male. Come facciamo a commentare?