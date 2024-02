Fiorello cita Chiara Ferragni a Sanremo per prendere in giro Amadeus: “Pensati libero… è l’ultimo” Fiorello irrompe al Festival di Sanremo scherzando sull’ultima edizione dell’amico e collega e citando il messaggio di Chiara Ferragni dello scorso anno: “Pensati libera”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Nella prima serata di Sanremo 2024 è arrivato l'inevitabile momento di Fiorello. Il mattatore siciliano, quest'anno appostato all'esterno dell'Ariston per il suo dopofestival in versione Viva Rai2, è intervenuto a metà serata per il primo collegamento dal suo Aristonello, il glass installato proprio all'esterno del teatro Ariston.

Annunciato da Amadeus, Fiorello ha percorso il red carpet esterno alla struttura circondato dal suo corpo di ballo e con un dettaglio scenografico di grande impatto, trascinando un mantello enorme con su scritto "Ama pensati libero… è l'ultimo". Il riferimento è a Chiara Ferragni e al messaggio che l'influencer aveva mostrato nella prima serata del Festival di Sanremo 2023, quando da co-conduttrice del Festival aveva mostrato sulla sua schiena la scritta "pensati libera".

Ferragni commenta sui social con un sorriso

Pochi minuti dopo la stessa Ferragni ha scherzato sui social, ripostando in una storia in cui ha accompagnato con un sorriso lo screen del mantello di Fiorello.

L'ultimo Sanremo di Amadeus

Il riferimento di Fiorello, naturalmente, è all'ultima edizione di Amadeus alla conduzione del festival di Sanremo. Il direttore artistico, dopo la quinta edizione, pare destinato a lasciare la conduzione dell'evento, come lui stesso ha confermato nelle ultime settimane. Fiorello non perde occasione di prendere in giro l'amico e collega, lo fa da settimane e apre questa sua partecipazione a Sanremo con un messaggio chiaro. D'altronde lo aveva già detto, l'ultima sera lo avrebbe trascinato via dall'Ariston ed è per questo che Fiorello sarà co-conduttore della serata finale di questo Festival. Poi anche lui lascerà, come aveva ribadito nelle scorse ore: "Basta, non impongo la mia presenza".

Viva Rai2 Sanremo, Alessia Marcuzzi al fianco di Fiorello

Fiorello, dal canto suo, condurrà Viva Rai2 ogni sera, meglio dire notte, dopo la chiusura di ogni singola puntata del Festival. Dal suo Aristonello, proporrà la versione notturna del programma in onda tutte le mattine all'alba su Rai2. Esperimento proposto anche lo scorso anno, con Fiorello in onda in diretta dal glass di via Asiago a Roma. Quest'anno, invece, per l'ultimo Festival di Sanremo di Amadeus, la squadra di Viva Rai2 si è trasferita in massa a Sanremo e anche quest'anno, al fianco di Fiorello, ci sarà Alessia Marcuzzi.