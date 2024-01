Fiorello annuncia Alessia Marcuzzi a Viva Rai2 Sanremo: “Lo saprà solo ora guardando la Tv” Fiorello annuncia in diretta Tv che Alessia Marcuzzi sarà con lui a Sanremo: “Lo saprà solo se in questo momento sta guardando la tv”. Lei dopo pochi minuti sui social: “Ero in strada, mi hanno chiamato tutti, Fiorello è pazzo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Anche Alessia Marcuzzi sarà a Sanremo, non all'Ariston ma appena fuori. La conduttrice sarà infatti al fianco di Fiorello nella settimana sanremese per condurre il Viva Rai2 in versione dopofestival, in onda tutte le sere dal glass installato all'esterno del teatro Ariston. Ad annunciarlo è stato proprio Fiorello, ospite di Manuela Moreno a Tg2 Post, con un piccolo dettaglio: "Anche noi avremo una ‘cocò', una co-conduttrice: la grandissima e superfantasmagorica Alessia Marcuzzi. E la cosa bella è che lei ancora non lo sa: lo saprà solo se in questo momento sta guardando la tv…".

Alessia Marcuzzi apprende la notizia in strada: "Fiorello è pazzo"

Alessia Marcuzzi, ignara, ha commentato pochi minuti dopo sui social, dicendo di aver appreso tutto dalle telefonate di amici e parenti che l'hanno raggiunta mentre stava portando a spasso il suo cane: "Fiorello è pazzo", ha detto la conduttrice, accettando naturalmente l'invito dello showman. Un invito che si ripete per il secondo anno consecutivo, visto che già lo scorso anno Fiorello aveva portato Alessia Marcuzzi nell'edizione notturna di Viva Rai2 in onda a fine festival dal glass romano di Via Asiago.

Ipotesi Celentano a Sanremo, Fiorello: "È partito l'invito"

Non solo l'annuncio di Alessia Marcuzzi, Fiorello a Tg2 Post ha anche confermato l'indiscrezione relativa alla possibile presenza di Adriano Celentano al prossimo Festival di Sanremo: "È partito l'invito. Ci terremmo tutti, non solo noi, ma tutti gli italiani, rivedere Adriano. Adriano è bello così com'è, ti sorprende sempre. Probabilmente ci sorprenderà, se dovesse venire e anche se non dovesse venire". Oltre alla presenza possibile di Adriano Celentano, diversi nomi circolano come ipotetici ospiti di Sanremo che andranno ad aggiungersi in extremis, da Sabrina Ferilli all'ipotesi Jannik Sinner, che domenica potrebbe vincere il primo Slam della sua carriera agli Australian Open.