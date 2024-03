Problemi di accesso al sito di Nove prima dell’intervista a Chiara Ferragni Diversi utenti hanno riscontrato problemi di accesso al sito streaming del canale Nove. Ad apparire era il messaggio “codice di stato 502 (Bad Gateway)”, che indica un problema del server. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Diversi utenti hanno scritto sui social di aver riscontrato problemi di accesso al sito streaming del canale Nove domenica 3 marzo. Ad apparire era il messaggio: "codice di stato 502 (Bad Gateway)", che indica un problema del server. Su X scrivono: "Lo streaming di Nove che va in crash proprio adesso, ma non vi vergognate" e anche "Chiara Ferragni ha appena mandato in crash lo streaming di Che Tempo Che Fa su Nove". Alle 21:00 era prevista l'intervista con l'imprenditrice digitale che, per la sua prima apparizione televisiva, ha scelto di farsi ospitare da Fabio Fazio.

L'intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa

L'intervista televisiva di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa era così tanta attesa che il sito del canale nove sembra non aver retto il numero di utenti collegati. D'altronde la prima apparizione in tv avviene dopo mesi complicati per l'influencer digitale, dalla vicenda dei pandori Balocco – che ha portato all'apertura di un'indagine da parte della procura – fino alle voci di crisi con Fedez.

Le segnalazioni degli utenti per il problema di accesso al Nove

Poco prima che Chiara Ferragni facesse il suo ingresso nello studio di Che Tempo Che Fa, alcuni utenti hanno iniziato a segnalare l'impossibilità di accedere al sito Nove. Si legge sui social: "Nel frattempo il sito di Nove, in cui va in onda lo streaming, è andato down" e ancora "Il sito de la @nove non ha retto #chiaraferragni a #ctcf". Altri scrivono: "Sito di Nove down per gli streaming. La odiate tutti ma qualcuno la starà pur guardando… @ChiaraFerragni #CTCF". Un disservizio fortemente criticato dagli spettatori data la trepidazione intorno a una delle interviste più attese di domenica 3 marzo.

Le spiegazioni di Nove

Nonostante il sito streaming del Nove sia stato momentaneamente in down, sembra che i problemi siano stati riscontrati solo con Discovery sito. A Discovery+, infatti, la diretta procedeva regolarmente.