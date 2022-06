Finale Isola 2022, Vladimir Luxuria dà il “bacio di Giuda” a Roger in studio Durante la finale dell’Isola dei Famosi 2022, Vladimir Luxuria ha dato il “bacio di Giuda” a Roger Balduino. L’opinionista si è alzata dalla sua poltrona ed è saltata in braccio all’ex naufrago, dandogli un bacio sulle labbra.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'edizione più lunga dell'Isola dei Famosi è arrivata alla fine. Ad alzare la coppa, quest'anno direttamente dall'Honduras, è stato Nicolas Vaporidis, che ha battuto al televoto finale Luca Daffrè. Tanti i momenti emozionanti e commuoventi nel corso della finale, che è andata in onda lunedì 27 giugno: dall'incontro tra Mercedesz Henger e la madre Eva, all'inaspettato bacio in studio tra Vladimir Luxuria e Roger Balduino.

Vladimir Luxuria dà il "bacio di Giuda" a Roger

Durante la finale Ilary Blasi ha chiesto ai due opinionisti in studio di dare il loro "bacio di Giuda" al naufrago che più hanno apprezzato durante tutta l'Isola. Una versione quindi "positiva" del temibile bacio, che normalmente invece i concorrenti appena eliminati danno a un compagno d'avventura che vogliono mandare in nomination. Senza esitazione Savino si è diretto verso Marco Cucolo, compagno di Lory Del Santo, che ha simpaticamente imitato per tutta la durata del reality. E senza nemmeno pensarci due volte, Vladimir Luxuria ha puntato Roger Balduino, verso il quale non ha mai nascosto il suo apprezzamento. Si è avvicinata quasi correndo e scherzando ha detto: "Non so se ci riuscirò", mentre la conduttrice ha subito ribattuto: "Immagino quanto sei timida". L'opinionista è così saltata in braccio all'ex naufrago, l'ha abbracciato e gli ha dato un bacio a stampo sulle labbra. Poi quasi esultando è tornata al posto e ha concluso: "Tié Estefania".

Nicolas Vaporidis è il vincitore dell'Isola dei Famosi 2022

A trionfare in questa ultima edizione dell'Isola dei Famosi è stato Nicolas Vapiridis, naufrago che meglio ha rappresentato lo spirito del reality. L'attore ha battuto in finalissima Luca Daffrè, con l'87%. Terzo posto per Carmen Di Pietro, altra grande protagonista di questa edizione. Per la prima volta, la finale del reality condotto da Ilary Blasi si è tenuta direttamente in Honduras ed è stata ricca di emozioni e sorprese per tutti i finalisti. Quarto posto per Mercedesz Henger e quinto per Nick.