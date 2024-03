Filippo Bisciglia celebra la vittoria di Perla al Grande Fratello: “C’è un video per te” Filippo Bisciglia si complimenta ironicamente con la vincitrice del Grande Fratello pubblicando un video in stile Temptation Island, il programma che ha reso celebre Perla Vatiero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Anche Filippo Bisciglia celebra la vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello. Il conduttore di Temptation Island, che aveva conosciuto la concorrente nel corso dell'ultima edizione del reality andato in onda la scorsa estate, ha pubblicato sui social un video ironico in cui annuncia, con il medesimo stile adottato nei panni di conduttore di Temptation, che "c'è un video per te". Al posto delle immagini di tradimenti tipiche del programma estivo di Canale 5, il video prosegue proprio con la clip dell'annuncio della vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello.

La vittoria di Perla al Grande Fratello

Un trionfo a sorpresa quello di Perla Vatiero, se si considerano i dati della vigilia, visto che per i bookmakers la favorita per la vittoria era Beatrice Luzzi, l'altra finalista superata all'ultimo sprint. Perla Vatiero ha così vinto la diciassettesima edizione del Grande Fratello andata in scena dall'11 settembre 2023 al 25 marzo 2024. Si aggiudica il montepremi finale di 100 mila euro la cui metà sarà devoluta, come da regolamento, ad un'associazione benefica da lei scelta. Dopo aver spento le luci della casa di Cinecittà insieme a Beatrice Luzzi, è stata proclamata vincitrice nello studio del reality con il 55% di voti. "Grazie a tutti, non ci credo" è stato il suo primo commento.

Perla a Temptation Island, la crisi e poi il ritorno con Mirko

Perla Vatiero è diventata celebre proprio grazie a Temptation Island 2023, u'avventura in cui si era lanciata proprio con Mirko Brunetti. Il programma ha però messo in crisi la coppia, che ha scelto di separarsi proprio a causa delle incompatibilità emerse durante la trasmissione. Una crisi rientrata proprio grazie al Grande Fratello, dove Perla ha ritrovato Brunetti e i due, a seguito di un lungo periodo di riflessione, hanno scelto di ricongiungersi a telecamere accese, una reunion sancita proprio nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello vinto da Perla.