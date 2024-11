Fausto accetta 20mila euro ma nel pacco aveva i 300mila: “Bisogna sempre ascoltare i segni”

video suggerito

Nella puntata di martedì 5 novembre di Affari Tuoi, Stefano De Martino comincia la partita con uno strano messaggio recapitatogli da Pasquale Romano in persona. L'autore del programma, il famigerato Dottore, ha lasciato al conduttore un messaggio "nascosto" nel blocchetto degli assegni e delle offerte. Il simbolo delle corna e la firma inequivocabile: "dal dottore". La reazione di Stefano De Martino. La partita, invece, finisce malissimo per Fausto: aveva 300mila euro, ma ne accetta 20mila.

Pasquale Romano lascia un messaggio a Stefano De Martino, ma sono corna: "Sempre a lei, Dottore"

La reazione di Stefano De Martino al messaggio del "Dottore" Pasquale Romano è stata dapprima sorpresa, poi però il mattatore napoletano ha preso la palla al balzo e ha rispedito al mittente il biforcuto segnale: "Tiè, Dottore, sempre a lei!". Dopo questo momento ilare, Stefano De Martino si è tuffato nella partita di Fausto da Bergamo. Più avanti, però, un nuovo siparietto proprio col Dottore: "Lei è come un prestigiatore, sposta sempre l'attenzione". È stata una partita molto diversa da quella straordinaria della giornata di ieri, quella vinta da Daniele alla Regione Fortunata, una puntata ricca di colpi di scena e che ci ha spinto a considerare come la migliore mai condotta da quando Stefano De Martino è ad Affari tuoi. Spieghiamo perché.

La puntata di martedì 5 novembre di Affari Tuoi: Fausto aveva 300mila euro, ma ne accetta 20mila

La giocata di Fausto è stata particolare: partito benissimo, Fausto da Bergamo è arrivato nella fase centrale del gioco con un equilibrio pressoché perfetto tra pacchi rossi e pacchi blu, ma tra i rossi c'erano tutti quelli più pesanti: i 300mila e i 200mila. Purtroppo, una piccola porzione dei sogni di Fausto è andata ad infrangersi nel pacco della Calabria: i 200mila sono volati via in un sospiro. Dopo un tiro offerto dal Dottore, la partita si è squilibrata a favore dei pacchi blu. Lo stallo si presenta all'ostacolo successivo, cioè quando il Dottore offre 2 tiri in cambio di 20mila euro. Restano proprio i 20mila e i 200mila e cinque pacchi blu. Fausto, nonostante un tabellone a favore, ha deciso di accettare l'offerta del Dottore. Fausto aveva preso il pacco numero 13 che rappresentava, proprio per caso, il numero di un amico scomparso. Quest'amico, infatti, utilizzava sempre la maglia numero 13. La partita prosegue nella sua classica modalita "what if". Resteranno due pacchi: uno da 5 euro (il biglietto della Lotteria Italia), uno da 300mila euro. Fausto ha cercato questo pacco e non l'avrebbe cambiato per nulla al mondo, eppure ha accettato un'offerta da 20mila euro.