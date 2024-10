video suggerito

Paolo il cummenda perde tutto ad Affari Tuoi: "Quei soldi ci avrebbero fatto respirare un po'" Finale senza lieto fine per Paolo, il "cummenda" ex banchiere di Affari Tuoi che, dopo una lunga partita accompagnato dalla moglie Grazia, ha perso tutto: era sicuro che nel suo pacco, il numero 19, ci fossero 50mila euro.

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, mercoledì 23 ottobre, il concorrente della Liguria soprannominato da Stefano De Martino "il cummenda". Paolo, ex bancario oggi pensionato, viene da Genova: "Ho fatto il rappresentante di vino, liquori, poi ho avuto una trattoria prima di entrare in banca. Ho spaziato per tanti anni in giro per l'Italia, perciò ho un matrimonio felice", ha scherzato il concorrente prima di accogliere accanto a lui la moglie, Grazia. Stefano De Martino ha allora raccontato: "Con due amici chattava per commentare le partite. La moglie gli disse di candidarsi e lui lo ha fatto in gran segreto". Purtroppo, al termine della partita, Paolo ha perso tutto.

La partita di Paolo ad Affari Tuoi

I primi sei tiri di Paolo si sono conclusi con l'eliminazione di 10mila euro, 10euro, 75mila euro, 20euro,30mila euro e 1euro. Il dottore, nella prima chiamata della partita, ha allora offerto 41mila euro. "Con il mio lavoro queste cifre le ho viste, peccato che non erano mie. Ero un cassiere, quando mi hanno assunto mi dissero "farai tanta strada, conterà molto". Passavo tutti i giorni a contare soldi", le parole prima di rifiutare e tritare l'assegno. La chiamata successiva ha eliminato dal tabellone 300mila euro, ma Paolo ha potuto esultare poco dopo con l'eliminazione di 200euro. Il dottore gli ha allora offerto 31mila euro. "Tutti gli amici saranno davanti alla tv, li saluto. Dico a tutti che non dimentico nessuno. Mi sono trovato benissimo qui, è un'esperienza che a 70 anni non credevo di poter vivere" ha commentato Paolo prima di rifiutare nuovamente l'offerta.

Dopo aver eliminato dal tabellone 100mila euro, 15mila euro e 75euro, il dottore gli ha offerto di nuovo 31mila euro e Paolo ha di nuovo rifiutato, preferendo proseguire la partita. Via i 5euro, il dottore gli ha offerto 35mila euro. "Immagino cosa dice il mio amico Leone, ringrazio il dottore. Rifiutiamo", le parole. Dal tabellone, però, è sparita la cifra più alta rimasta in gioco, 200mila euro. Il dottore è intervenuto e ha offerto 4 tiri o 10mila euro. L'ex bancario ha rifiutato l'offerta senza ragionarci su, poi ha eliminato dal tabellone 15mila euro, 100euro, 50euro e 20mila euro.

Il finale amaro di Paolo e Grazia ad Affari Tuoi: tornano a casa con 500euro

Rimasti con 50mila euro e 500euro, Paolo ha commentato: "19 è un pacco che mi ha sempre dato buone sensazioni, credo di avere 50 mila euro". Dopo aver ascoltato anche il parere di Lupo e Thanat, il dottore ha offerto al concorrente 15mila euro. "Ringraziamo il dottore, tritiamo l'offerta", le parole che non hanno trovato d'accordo la moglie che, con il viso contrariato, ha tritato l'assegno: "La mia sensazione è che abbiamo i 50mila euro, voglio crederci. Lui ci ha creduto tanto, ha creduto nel gioco. Voglio credere in lui". "Il 19 è sempre stato un pacco importante. 50mila euro ci darebbero un po' di respiro" ha continuato Paolo prima di rivelare il contenuto del suo pacco. Paolo e Grazia sono tornati a casa con 500 euro.