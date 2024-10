video suggerito

Ad Affari Tuoi gioca Stefano detto "Zorro": "Darò i soldi a mio padre, vorrei vederlo sorridere" Nella puntata di lunedì 28 ottobre di Affari Tuoi ha giocato Stefano, detto Zorro, insieme a sua madre Lucia. Il concorrente ha spiegato che, qualora avesse vinto, avrebbe voluto regalare l'intera somma a suo padre.

Nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 28 ottobre gioca Stefano – che De Martino ha scherzosamente soprannominato "Zorro" – dalla Toscana, con il pacco numero 15. Ad accompagnarlo c'è la madre Lucia. Stefano si occupa della vendita di veicoli commerciali, è sposato con Caterina e ha una figlia di due anni chiamata Sofia. Madre e figlio tornano a casa con 20mila euro.

La partita di Stefano (alias Zorro) e la madre Lucia

Il primo pacco aperto dal concorrente è il numero 10, che contiene zero euro: "Da piccolo volevo un cavallo, mio padre mi disse che lo avrei avuto al mio decimo compleanno ma non fu così". Stefano De Martino lo interrompe: "Un cavallo? Eri già Zorro!". Il pacco contiene zero euro e il conduttore, in un moto di gioia, si lancia in un balletto al fianco dei concorrenti.

Dopo un inizio molto promettente, vanno via 300mila euro. Il Dottore offre il cambio ma il concorrente, su consiglio della madre, rifiuta. Poco dopo i concorrenti perdono 50mila euro. "Mia mamma lavorava in banca. Ha sempre firmato assegni ma oggi lo deve tritare" dice Stefano aka Zorro rifiutando l'offerta del Dottore da 35mila euro. Poi aggiunge: "Mi ha iscritto mia moglie a questo gioco. Da quando ho saputo che sarei venuto in puntata ho sempre pensato che la vincita l'avrei data a mio babbo per fargli tornare il sorriso. Lui e mia mamma mi hanno sempre aiutato, sia da ragazzo che ora. Vorrei fare un gesto per lui, gli darei i soldi". Madre e figlio perdono 200mila euro ma in gioco rimangono più pacchi rossi che blu. Il concorrente accetta il cambio del Dottore e prende quello numero 8 (cifra sognata dalla moglie). Quando 1oomila e 15mila euro vanno via, ai giocatori vengono offerti 13mila euro ma i due rifiutano.

Il finale di Stefano e Lucia

Poco prima del gran finale, la scaramanzia del concorrente lo porta a sfodera alcuni regali degli ex pacchisti: la cravatta del Cummenda, il cornetto delle gemelle e il tortellino bolognese. La fortuna, però, non lo assiste e perde 75mila euro. In gioco rimangono solo 20mila euro, cifra che madre e figlio riescono a portare a casa.