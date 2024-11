video suggerito

Il colpaccio di Massimo alias Lima 59 ad Affari Tuoi: accetta 52 mila euro, aveva solo 100 euro nel pacco La partita perfetta di Massimo, il tassista torinese, che ha accettato un'offerta da 52mila euro avendo ancora in gioco i 200 e i 300 mila. Lui, però, nel pacco aveva solo 100 euro.

Nella puntata di mercoledì 27 novembre di Affari Tuoi si è giocato con Massimo da Chieri, in provincia di Torino, alias "Lima 59", il tassista di Affari Tuoi. Come ha raccontato Stefano De Martino, Massimo è diventato tassista dopo aver visto i "yellow cab" di New York: "Quando sono tornato a Torino ho detto a mio padre: ‘Voglio fare il tassista'". Lui, in pratica, ha scelto di fare il tassista per i taxi gialli, ma da quando ha preso la licenza, i taxi sono diventati per legge bianchi. Massimo partecipò anche a La ruota della fortuna con Mike Bongiorno e Antonella Elia: "Andò male, speriamo vada bene stasera". Massimo si è fatto accompagnare da sua figlia, Giulia, 21 anni, studentessa di beni culturali.

Massimo e Giulia hanno cominciato la partita con il pacco numero 12. Il primo pacco chiamato è il 12 della Liguria e Massimo è riuscito subito a eliminare gli 0 euro. Subito dopo, il pacco 1 della Puglia lascia 100 mila euro. Va male anche subito dopo la prima offerta del Dottore, 35 mila euro, perché Massimo pesca i 50 mila euro dal pacco della new entry della Basilicata. Il 4 del Molise lascia 10 mila euro per strada. Il Dottore ha offerto ancora un cambio in ragione di tre tiri. Massimo ha rifiutato e ha scelto di andare avanti. La partita è proseguita e Massimo a un certo punto ha avuto una situazione rosea: un'offerta da 52 mila euro. Il ragionamento di Massimo è stato chiaro: "Mi tremano le mani". Ma la figlia ha cercato di spingerlo avanti, considerato che il Dottore gli aveva offerto un solo tiro. Massimo ha deciso di accettare l'offerta perché "mia moglie poi mi tira le orecchie perché dobbiamo fare il bagno a casa".

La strategia di Massimo è parsa fruttifera in un primo momento, perché il pacco successivo chiamato è stato uno da 200 mila euro. Il Dottore, a questo punto, gli avrebbe offerto un cambio per un altro tiro. La partita, però, si è messa male e più Massimo simula le sue scelte, più il campo si restringe e in finale arriva con 100 euro da una parte e 300 mila euro dall'altro. Massimo ha rivelato che sua moglie gli ha detto di non cambiare mai pacco, Stefano De Martino allora gli ha fatto notare che "non cambiare mai il pacco" significava forse anche "non accettare nessuna offerta". Un colpo di scena finale positivo, però: perché Massimo aveva solo 100 euro nel pacco.