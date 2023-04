Fan di Nikita e Antonella insultano Oriana durante la finale del GF Vip, la sicurezza le allontana Momenti di tensione durante la finale del Grande Fratello Vip quando alcune fan di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon hanno insultato Oriana Marzoli. Sono state allontanate dalla sicurezza del reality show.

Le fan di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon firmano un momento evitabile durante la finale del Grande Fratello Vip. A pubblicare le immagini è Pipol Gossip che descrive quanto accaduto una volta che le telecamere del programma si sono spente. Oriana, subito dopo la proclamazione della vincitrice, è rimasta al centro dello studio per le foto e i festeggiamenti di rito. È stata però presa di mira da un gruppo di donne – alcune solo ragazzine, altre più adulte – che hanno cominciato a urlarle contro.

Gli insulti urlati a Oriana Marzoli

“Oriana, un beso! Ha vinto lei, ha vinto Nikita. Rassegnati, stron*a!!”, hanno urlato le fan di Antonella e Nikita alla concorrente venezuelana. Gli insulti sono proseguiti con una serie di “Buon rosicamento”, e il pessimo: “Fallita, fai schifo”. Frasi imbarazzanti, espressione del più becero tifo, cui Oriana ha risposto sorridendo.

La sicurezza allontana le Donnalisi e Nikiters

A ristabilire l’ordine ci ha pensato la sicurezza del Grande Fratello Vip che ha allontanato le facinorose dallo studio per evitare si scendesse ancora più in basso. In un’edizione segnata dal richiamo all’ordine arrivato dall’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi, è chiaro più che mai che certi ingressi nello studio debbano essere evitati anche allo scopo di risparmiare, soprattutto alle fan in questione, di scadere eccessivamente nel ridicolo.

L'aggressione subita da Guendalina Tavassi

Anche Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo, altro finalista del GF Vip, ha raccontato di essere stata aggredita da alcune fan, in questo caso dei Donnalisi. "Stanotte abbiamo fatto le cinque, poi c’era Edo che voleva andare ad un bar a bere cappuccino e Coca-Zero! Uscendo abbiamo anche incontrato tutti i fan dei Donnalisi che ci hanno aggredito! Un bordello!”, ha raccontato la ex gieffina.