“Fabio Fazio vicino all’addio alla Rai”, Che Tempo Che Fa passerebbe sul Nove Stando a quanto afferma TvBlog, ci sono voci consistenti sul possibile passaggio del programma alla rete Discovery. Ipotesi che avrebbe del clamoroso e che, dopo essere stata molto quotata nei giorni scorsi, si starebbe sgonfiando per il rallentamento dei lavori sulla nuova governance.

A cura di Andrea Parrella

La stagione televisiva si avvia alla conclusione e le notizia di mercato animano il discorso intorno ai palinsesti che saranno. Mai come in queste settimane, è la Rai ad essere al centro del chiacchiericcio, visti i possibili effetti che potrebbero essere generati dalle scelte politiche sulla dirigenza e, quindi, sui programmi.

L'ipotesi addio di Fabio Fazio

Tanto clamore ha determinato, nelle ultime ore, il vociare attorno ai destini di Che Tempo Che Fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio che quest'anno ha festeggiato il suo ventennale e che si è confermata anche in questa edizione come una colonna del servizio pubblico, per autorevolezza e ascolti. Ebbene, stando a quanto riporta TvBlog, Che Tempo Che Fa potrebbe traslocare sul Nove a partire dalla prossima stagione. Il programma di Fabio Fazio potrebbe spostarsi sulla rete Discovery a partire dal prossimo anno, facendo un percorso simile a quello fatto da Maurizio Crozza, approdato sul Nove da alcune stagioni. L'accostamento a Crozza non sarebbe casuale anche in ragione del fatto di Beppe Caschetto, agente sia del comico che del conduttore ligure.

Il mancato rinnovo del contratto del conduttore

Il nodo della questione risiederebbe nel rinnovo contrattuale di Fazio, che non è ancora avvenuto visto che Carlo Fuortes, attuale amministratore delegato Rai, si è rifiutato di firmarlo sostenendo spettasse alla nuova governance farlo. Elemento, quest'ultimo, che unito alle voci di un possibile ritorno di Giletti in Rai proprio al posto di Fazio – allo stato attuale fantatelevisione, visto il caos della vicenda La7– darebbe consistenza all'ipotesi di un clamoroso addio di Fazio.

Il silenzio di Fazio, che parla con gli ascolti

È allo stesso tempo vero che gli stessi lavori su una nuova governance a trazione destrorsa come quella di cui si parla da settimane sembra essere meno vicina di quanto si pensi. Condizioni che fanno pensare ad un'ipotesi destinata a sgonfiarsi per il momento, fino a nuovo ordine. Intanto dalla galassia Fazio nessun commento, se non la soddisfazione per i numeri esorbitanti dell'ultima puntata andata in onda, quella del 16 aprile, che grazie alla presenza di Ed Sheeran ha portato a casa 2,4 milioni di telespettatori e il 12,2% di share, con un picco di 3 milioni e del 15,3%. Anche per una ragione meramente aritmetica, un addio di Fazio rappresenterebbe per la Rai una perdita difficilmente colmabile.