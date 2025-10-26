Evelina Sgarbi: “Mio padre Vittorio non sta bene, qualcuno si approfitta di lui. Non mi convince quello che esce sui social”

Evelina Sgarbi è tornata a parlare pubblicamente della battaglia legale che sta conducendo per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno per il padre Vittorio Sgarbi. L'ultima volta era stata a Domenica In, adesso ospite a Verissimo. La figlia del noto critico d'arte ha risposto punto per punto alle critiche che l'accusano di agire per visibilità, e ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a intraprendere questa strada. "Se lui fosse realmente in sé, agirebbe in prima persona", ha spiegato.

La risposta alle accuse: "Questa è una dimostrazione di bene"

"Ho i miei motivi e non mi interessa", attacca Evelina, consapevole che la sua scelta abbia sollevato polemiche. "Capisco che qualcuno possa avere un rapporto diverso col proprio padre. Per me, questa è una dimostrazione di bene nei suoi confronti". Una precisazione che arriva dopo giorni di discussioni sui social e commenti che l'hanno dipinta come una figlia ingrata o, peggio, opportunista. Ma Evelina rivendica la natura della sua richiesta: "Non è un tutore a vita, non è un'interdizione. Ho chiesto la nomina di un amministratore di sostegno."

I dubbi sulle foto social: "Volevano mostrarlo in condizioni rassicuranti"

È quando si parla delle condizioni attuali del padre che il tono di Evelina si fa più duro. "Cosa mi preoccupa di più? Non mi convince tutto quello che è uscito dopo. Foto sue sui social che mi sembrano abbiano voluto mostrarlo in condizioni rassicuranti. Io non trovo che stia bene". La figlia del critico d'arte mette in dubbio l'autenticità della narrazione che circonda Vittorio Sgarbi: "Lui mi avrebbe chiamato direttamente se fosse stato bene. Se fosse stato in piena forma, avrebbe risposto con dei video. Avrebbe reagito in prima persona, per il tipo che è. […] Non so fino a che punto quello che è stato detto, l'abbia detto davvero lui o sia stato imbeccato", aggiunge Evelina, lasciando intendere che dietro le rassicurazioni pubbliche ci siano altre persone a tirare le fila.

La gestione del patrimonio e della salute: "Tutti si stanno approfittando di lui"

Evelina non nasconde che da tempo aveva notato come il padre non gestisse direttamente i propri affari: "Sono sempre stata consapevole che le sue cose non le gestiva lui, sapevo che nella gestione della sua vita era fatta da qualcuno. Dal di fuori si potrebbe dire: ma come uno come lui non gestisce le sue cose? È possibile". Ma c'è un prima e un dopo, secondo la figlia: "Lui fintanto che era lucido pienamente era diverso. In questo momento, penso che tutti si stiano approfittando di lui e che non si stiano neanche occupando bene della sua salute."

Per Evelina, la questione economica passa in secondo piano: "Penso che non sia in grado né io, né la sua compagna, né il suo addetto stampa a gestire le cose, anche il patrimonio. Per me il patrimonio non è questione centrale, ma è la sua salute."

L'aneddoto del Grande Fratello e la rottura economica

Nel corso dell'intervista, Evelina ha anche raccontato un episodio che già in passato fece discutere. Il suo rifiuto al Grande Fratello: "Lui voleva che io facessi il Grande Fratello. Disse che io ho rifiutato 100mila euro. E quindi decise di non finanziarmi più l'università". Un episodio che, per quanto aneddotico, rivela dinamiche familiari complesse e un padre che non ha mai fatto sconti, nemmeno alla propria figlia. A Verissimo, anche una testimonianza della madre di Evelina, Barbara Hary, la quale ha confermato le parole già riferite nei giorni scorsi: "È falso che stia guarendo, sta molto male e pesa 47 chili". Martedì 28 ottobre scopriremo la decisione del giudice in merito all'affidamento a un amministratore di sostegno.