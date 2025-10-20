Come sta Vittorio Sgarbi, la madre di Evelina: “Falso che stia guarendo, sta molto male. Pesa 47 chili”

Barbara Hary, madre di Evelina Sgarbi, si dice profondamente preoccupata per le condizioni di salute del critico d’arte e afferma di non credere che stia migliorando. Al contrario, ritiene che il padre della figlia Evelina stia peggiorando ulteriormente.

Barbara Hary, madre di Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi, lancia un accorato appello alla sorella Elisabetta affinché intervenga per aiutare il critico d’arte a uscire dalla situazione preoccupante che starebbe vivendo. Intervistata da La Stampa, Hary si è detta convinta che Sgarbi non stia affatto meglio, contrariamente a quanto è stato raccontato, e che adesso più che mai avrebbe bisogno di tutto il supporto possibile per “essere salvato”.

Le foto pubblicate sul profilo di Vittorio Sgarbi: “Si vede che è stravolto”

Secondo la madre di Evelina, le foto postate recentemente sul profilo Instagram di Sgarbi dimostrerebbero chiaramente un peggioramento delle condizioni di salute del critico d’arte. In quegli scatti, sostiene Hary, Sgarbi apparirebbe “stravolto”. A conferma della gravità della situazione, Barbara ricorda un episodio più recente: Vittorio avrebbe dovuto presenziare ad Arpino per l’inaugurazione di una via, ma sarebbe stato atteso per ore invano perché non ce l’avrebbe fatta a spostarsi.

Questa situazione mette in allarme Barbara, che si rivolge alla sorella Elisabetta affinché intervenga per aiutare Vittorio a riprendersi, sia dalle problematiche di salute che avrebbero contribuito al suo declino, sia dalla depressione, che avrebbe ulteriormente aggravato la condizione, portandolo a dimagrire drasticamente: da 95 chili a soli 47.

L’appello a Elisabetta Sgarbi

Preoccupata che Vittorio non stia ricevendo il supporto necessario, Hary ha rivolto un appello a Elisabetta, affinché sia lei a intervenire a sostegno del fratello. L’ha pregata di trasferirlo a Ro Ferrarese nel più breve tempo possibile e soprattutto prima che il tribunale si esprima sulla richiesta avanzata da Evelina, affinché il padre sia affidato alle cure di un amministratore di sostegno.

“A Roma vive chiuso in casa, non vede nessuno, blindato da quel cerchio tragico che ha allontanato e poi escluso mia figlia, ed è responsabile di quel terribile deperimento dal quale non sembra essersi ripreso. Poi Vittorio è molto legato a sua sorella Elisabetta. Questa potrebbe essere la sua salvezza”, ha concluso la donna, convinta che sia necessario agire con urgenza affinché Sgarbi abbia l’opportunità di riprendersi.

Una ricostruzione che chi sta vicino al critico d’arte smentisce con forza, sostenendo invece che Vittorio si stia lentamente riprendendo e che il peggio sia ormai passato.