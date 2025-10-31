Sgarbi torna nella città di cui è sindaco: “Ha fatto le scale senza fermarsi”, la figlia Evelina: “Un’immagine falsata”

Vittorio Sgarbi torna ad Arpino, città di cui è sindaco, appare piuttosto smunto e provato in un breve video e in uno scatto pubblicato sui social. Nonostante ciò, dalle dichiarazioni dei presenti, pare non fosse affaticato. La figlia Evelina, invece, continua la sua battaglia manifestando preoccupazione per la salute del padre.

Vittorio Sgarbi torna a mostrarsi, a distanza di sei mesi dal ricovero e dalle cure che gli sono state somministrate in ospedale, torna ad Arpino, il comune di cui è sindaco, nel Lazio. Le immagini in cui compare sono state pubblicate dal suo ufficio stampa e il critico d'arte appare visibilmente stanco, provato, come d'altronde è apparso nel corso dell'udienza tenutasi a Roma dopo l'istanza della figlia Evelina, che richiede per lui un amministratore di sostegno.

Il ritorno ad Arpino di Vittorio Sgarbi

Il breve video diffuso sui social ritrae Sgarbi seduto dietro la scrivania del comune di Arpino, accompagnato dal vicesindaco Massimo Sera e altri consiglieri comunali. In realtà il critico d'arte viene inquadrato velocemente e lo si vede armeggiare col cellulare in mano. Da quando era stato ricoverato al Gemelli, a causa dell'aggravarsi del suo stato depressivo, a cui sono seguite cure particolarmente impegnative, il sindaco non era più andato in città. Di questo "ritorno ad Arpino" ne parla il vicesindaco Serra, come si legge sulle pagine di Repubblica, e pare che sia stata una visita preventiva, nella quale Sgarbi si è premurato di avere notizie sulle pratiche da lui lasciate in sospeso:

Affaticato? Non direi ha fatto tutte le scale del palazzo municipale da solo e senza mai fermarsi, ha visitato il palazzo nel quale ci siamo spostati e dopo una breve riunione ha voluto fare una passeggiata nella piazza principale. Il sindaco ci ha detto che parteciperà alle prossime riunioni di giunta, molto probabilmente da remoto ma in ogni caso ci sarà.

La dichiarazione di Evelina Sgarbi: "Preoccupata per mio padre"

A poche ore dalla diffusione delle immagini giunge un comunicato di Evelina Sgarbi, la quale ha avviato una richiesta perché suo padre venga affiancato da un amministratore di sostegno che possa aiutarlo nell’amministrare i suoi interessi e il suo patrimonio dal momento che, secondo la ragazza, la sua salute non glielo consente. Il suo legale, Lorenzo Iacobbi, ha diffuso una nota nella quale si legge:

La mia assistita Evelina Sgarbi prova, oltre a grandissima preoccupazione per la salute del padre cardiopatico, con un cancro alla prostata e trattato farmacologicamente per la depressione con psicofarmaci, un profondo senso di sconcerto e repulsione per il cinismo di chi persevera nell’alimentare una immagine falsata ai danni di un uomo anziano e malato, pensando di far credere al mondo che Vittorio Sgarbi goda di buona salute e faccia le scale agilmente.

L'avvocato, poi, sostiene che sia necessario salvare Sgarbi e non alimentare "questa fiction fatta di furbate e fotoshop", aggiungendo che la sua assistita presente all'udienza dei giorni scorsi "ha visto il padre affaticato e con lo sguardo assente". Iacobbi continua sostenendo che l'immagine del critico d'arte sia manipolata: "Lo ritrova sui giornali e sui social con un volto ringiovanito di 20 anni e una posizione innaturale. È ovvio che come figlia provi orrore per tutto ciò che sta accadendo".