L’ex manager di Vittorio Sgarbi, Sauro Moretti: “È andata via la sua voglia di trasgredire, vivere”

Le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi sono ormai un’incognita. A parlarne è l’ex manager Sauro Moretti, che ha sottolineato come l’uomo da lui conosciuto non ci sia più e la figlia Evelina, che ha contestato il comportamento della compagna di suo padre, Sabrina Colle.

Le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi sono ormai un'incognita, dopo il ricovero per una violenta depressione la scorsa estate, il critico d'arte è scomparso dai programmi tv, le interviste sono sempre più rare e l'immagine che ne emerge è quella di un uomo lontano da chi è sempre stato. A data da definirsi è l'udienza che lo vedrà nuovamente davanti al Gip per esportazione illecita di beni culturali, dopo essere stato accusato insieme alla compagna Sabrina Colle di aver trasferito a Montecarlo il quadro Concerto con bevitore, senza l'attestato di libera circolazione per l'estero. A confermare che Sgarbi ha perso il suo piglio, oltre la figlia Evelina, c'è anche chi con lui ha collaborato per anni.

Le parole dell'ex manager Sauro Moretti

Sulle pagine di Vanity Fair, a parlare, infatti, è Sauro Moretti. È stato per anni manager di Vittorio Sgarbi e ritiene che dell'uomo da lui conosciuto non ci sia più traccia: "Sgarbi non c’è più. Lo Sgarbi che ho conosciuto io se n’è volato via: se ne sono andati la sua anima, il suo personaggio, la sua voglia di trasgredire, sedurre, vivere". A questo c'è da aggiungere che per Moretti i rapporti con il critico d'arte e la sua famiglia si sono chiusi sul finire del 2023 e in merito all'accaduto, ancora oggi non riesce a spiegarsi il perché del suo licenziamento:

Non ho mai litigato con Vittorio, avevo dei forti dissapori con il suo entourage. Detto questo, il mio licenziamento è stato improvviso. Sono stato malissimo. Mi sono sentito tradito come l’innamorato che torna a casa e trova la moglie a letto con un altro. Sul cellulare ho bloccato tutti, non ho più voluto parlare con nessuno.

L'unica persona con la quale ha voluto mantenere un rapporto è stata proprio Evelina, di cui è diventato il manager e che in poco tempo ha firmato un contratto con Verissimo e scritto un libro, dal titolo Nata Sgarbi.

La relazione di Vittorio Sgarbi con una gallerista di Firenze

Le condizioni di salute di Sgarbi sarebbero precipitate dopo la dimissione a sottosegretario alla Cultura del governo Meloni, a seguito delle segnalazioni dell'Antitrust su presunte attività non compatibili con il suo ruolo. Il dover rinunciare a questo incarico l'ha gettato in uno stato depressivo piuttosto grave, a seguito del quale è arrivato in ospedale, disidratato e deperito, come se nessuno si fosse preso cura di lui, come sottolinea la figlia 26enne Evelina, avuta dalla relazione di Sgarbi con Barbara Hary, che ha chiesto un amministratore di sostegno per il padre, soprattutto dopo che lui stesso aveva annunciato di volersi sposare con Sabrina Colle. Evelina, che l'ha denunciata per circonvenzione di incapace, ha messo in discussione la veridicità di queste affermazioni e ha aggiunto:

Non c’era quasi mai, solo ultimamente è molto presente. Per dieci anni mio padre ha avuto una relazione con un’altra donna, una gallerista di Firenze di cui era innamoratissimo e di cui non farò il nome. Lei sì che provava sentimenti sinceri per mio papà. Se (Sabrina Colle ndr.) avesse trovato un partito migliore, lo avrebbe acchiappato subito.

Di diversa opinione, invece, è l'altra figlia di Sgarbi, Alba, nata dalla relazione con la cantante lirica albanese Kozeta Hajdini, che invece ritiene: "Papà e Sabrina avrebbero dovuto sposarsi molto tempo fa. Lei gli è sempre stata vicina, ha capito il suo spirito e lo ha accettato per quello che è. In tante situazioni difficili, c’è stata con grande dedizione, attenzione e amore. E ora i due meritano davvero di essere felici".