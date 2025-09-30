Programmi tv
"Vittorio Sgarbi sta male e ha bisogno di cure": parla l'ex del critico d'arte e madre di Evelina Sgarbi

Nella questione sollevata da Evelina Sgarbi riguardo le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, interviene Barbara Hary, ex del critico d’arte nonché madre di Evelina. A Dentro la Notizia la donna ha raccontato che “Vittorio sta male e ha bisogno di cure”.
A cura di Gaia Martino
Immagine

Barbara Hary, ex di Vittorio Sgarbi e madre di Evelina Sgarbi, è intervenuta oggi nel programma Dentro la notizia per raccontare i timori suoi e della figlia davanti alle condizioni di salute del critico d'arte, riapparso in pubblico solo pochi giorni fa dopo mesi di assenza forzata, motivata da alcuni interventi e dalla depressione. Barbara Hary ospite di Gianluigi Nuzzi ha condiviso la richiesta della figlia di affidare a Sgarbi un amministratore di sostegno: crede che il suo ex compagno non stia bene e che non si stia curando come dovrebbe.

Le parole di Barbara Hary

"Condivido la richiesta di mia figlia. Vittorio ha bisogno di cure, abbiamo visto che lui sta male, è sofferente e pensiamo che non sia curato nel modo giusto e non è in grado di essere come era prima" ha dichiarato Barbara Hary, ospite di Dentro la notizia oggi. Le foto del critico d'arte, riapparso in pubblico alle urne di San Severino Marche (dove risiede dal 2017), circolate sui social, le hanno scatenato una forte preoccupazione: "La cosa lo ha esposto a critiche e burle e questo è estremamente triste", ha continuato ammettendo di aver provato anche "pena nel vederlo così sciupato ed esibito in questo modo".

Immagine

Le chat tra Evelina e la madre durante il ricovero di Sgarbi

Hary ha respinto poi l'idea che Evelina, che ha richiesto un amministratore di sostegno per il padre, sia "manovrata" da terzi: stando alle sue parole, è "preoccupata da mesi per il padre". Ha raccontato che la figlia ha avuto problemi a vedere il padre perché da qualche tempo "non riusciva più a contattarlo": "Il suo telefono era gestito da altre persone, molti parenti lamentavano la stessa situazione. Ora risponde, ma prima non era così". In diretta sono stati mostrati gli screen di alcune chat tra madre e figlia, risalenti a marzo 2025, nelle quali Evelina scriveva alla madre: "Non parla, sembra centenario, è in uno stato che non hai idea. Morirà messo com'è, non parla neanche con i medici".

Leggi anche
Vittorio Sgarbi al seggio, la figlia Evelina: "Operazione strumentale, condotto lì dopo centinaia di chilometri solo per le foto"
Immagine

"Lui già da settembre e ottobre non stava bene" ha aggiunto Hary.

Immagine
