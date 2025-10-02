Alba Sgarbi smentisce Evelina: “Papà sta migliorando, mi hanno sempre informata”, la sorella replica in diretta

Alba Sgarbi ha risposto alla sorella Evelina, smentendo le sue affermazioni sulle condizioni di salute del padre Vittorio e sulla necessità di avere un amministratore per i suoi beni: “Sta migliorando, sono sempre stata informata”. “Sei stata privilegiata, per me non è così”, la replica immediata della ragazza.

Botta e risposta pubblico tra le figlie di Vittorio Sgarbi. La maggiore Alba è intervenuta dopo che la sorella ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alle condizioni di salute del padre che, dal suo punto di vista, non sarebbero vere. La ragazza sostiene che il noto critico d'arte avrebbe bisogno di un amministratore per i suoi bene e che quindi non sarebbe più del tutto lucido, dopo il recente ricovero per depressione. "Sta migliorando, non ho mai avuto necessità di una sua cartella clinica", ha spiegato invece Alba Sgarbi.

Alba Sgarbi risponde a Evelina, le sue parole

Nella puntata del 2 ottobre di Dentro la Notizia, Alba Sgarbi ha spiegato il suo punto di vista sulla salute del padre, raccontando una versione diversa da quella della sorella Evelina. "Essere in depressione e non essere in grado di capire sono due cose completamente diverse. Papà ha sempre deciso per se stesso, nessun altro lo ha fatto per lui", ha spiegato la maggiore, precisando di non essersi mai sentita esclusa.

Stando alle parole della ragazza, quindi, le condizioni di Sgarbi sarebbero in netto miglioramento e lei ne sarebbe sempre stata al concorrente: "Ho parlato con i medici, mi hanno detto tutto, sono sempre stata informata. Ho visto con i miei occhi che stava migliorando, non ho mai avuto necessità di avere una sua cartella clinica". E, riguardo al fatto che non risponde al telefono, ha smentito la sorella: "Non è vero, sono stata in contatto con lui e l'ho sentito spesso. Sostenere che a papà serva un sostegno mi sembra una mossa azzardata".

La replica in diretta di Evelina Sgarbi

Dopo aver sentito le parole della sorella, Evelina Sgarbi ha chiamato in diretta il programma di Gianluigi Nuzzi. "Sono d'accordo con lei, non dobbiamo litigare pubblicamente, ho solo replicato ad affermazioni diffamatorie che sono state fatte nei miei confronti", ha precisato nel suo collegamento telefonico. La 27enne ha ribadito che, nel suo caso, mettersi in contatto con il padre e avere notizie riguardo la sua salute è stato tutt'altro che facile: "Sono contenta per lei se è stata così privilegiata nell'avere tutte le informazioni da parte dei meidic, per me non è stata la stessa cosa. Prima di questa ‘mossa', abbiamo chiesto tramite avvocato, c'è stata data una risposta non troppo gentile".