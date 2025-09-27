Evelina Sgarbi smentisce il padre Vittorio: “Si è sempre battuto per la verità e dice cose false, non lo riconosco più”

Prosegue il botta e risposta tra Evelina Sgarbi e suo padre, Vittorio, per il quale lei ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno. Il critico d’arte l’ha accusata di essere esosa e non sapersi auto sostentare. Parole alle quali lei ha risposto con rammarico, negando tutto.

Continua lo scontro a distanza tra Evelina e Vittorio Sgarbi. La figlia del critico d'arte ha chiesto nei giorni scorsi la nomina di un amministratore di sostegno per suo padre, da mesi lontano dalla scena pubblica a causa di problemi di depressione. Nelle ore successive all'emergere della notizia, era stato lo stesso Vittorio Sgarbi a rispondere, con durezza, attraverso un'intervista pubblica in cui aveva smentito tutte le affermazioni di sua figlia, attaccandola e descrivendola sostanzialmente come "esosa".

Le accuse di Sgarbi alla figlia

Tra le accuse di Vittorio Sgarbi il presunto no di sua figlia alla partecipazione al Grande Fratello Vip, con lauto cachet, così come all'incapacità di auto sostentarsi. Accuse alle quali Evelina Sgarbi ha risposto in queste ore attraverso una nota con cui ha smentito le affermazioni di suo padre.

La risposta di Evelina

Queste le parole di Evelina Sgarbi: "Mi hanno offerto 100.000 euro per fare il grande Fratello? FALSO! Nessuno mi ha mai proposto nulla, al di là del fatto che avessi deciso o no di partecipare. Mio padre mi ha comprato una borsa Dior da 2800 euro? FALSO! Mi e’ stata regalata dal Direttore di Dior e lui non ha pagato nulla ed è veramente triste che rinfacci un regalo, che peraltro non mi ha fatto. Ho gli screenshot per dimostrarlo. Mio padre mi mantiene e sostiene solertemente? Devo ancora percepire 33.000 euro di alimenti arretrati nonostante richieste e pignoramenti e non ha pagato le mie rette universitarie dopo avermi autorizzato ad iscrivermi, motivo per cui ho dovuto interrompere gli studi che avevo scelto, che erano purtroppo solo in ambito privato".

Sgarbi prosegue rispondendo punto su punto alle affermazioni del padre, che tra l'altro ha rivelato di avere intenzione di sposarsi con la compagna Sabrina Colle, spiegando con rammarico: "Tutto ciò che oggi viene forse messo in bocca a mio padre e’ falso. E mi dispiace che un uomo del suo talento, della sua intelligenza e genialità sia così mal consigliato e, mi viene proprio da pensare, mal gestito". Tutte queste falsità meschine mi rattristano, ancor di più in quanto figlia di un uomo che ha avuto sempre come parametri di vita il bello e il giusto, facendo battaglie sempre a viso aperto e con assoluta onestà intellettuale per amore della verità. Non lo riconosco più.